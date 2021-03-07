Haberler Süper Lig Gençlerbirliği - Başakşehir: 0-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

- : 0-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'in 29. haftasında son sıradaki 'ne konuk olan , rakibini 90+1'de Demba Ba'nın attığı golle 1-0 mağlup edip, 10 maç sonra galibiyetle tanıştı. Son sıradaki Gençlerbirliği'nin ligdeki galibiyet hasreti ise 11 maça çıktı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2021 Pazar 09:19 Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2021 Pazar 17:57
Gençlerbirliği - Başakşehir: 0-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'in 29. haftasında ile , 'nda kozlarını paylaştı. Alt sıraları yakından ilgilendiren mücadeleyi konuk ekip Başakşehir 1-0'lık skorla kazanarak derin bir nefes aldı.

Turuncu-lacivertlilere üç puanı getiren golü 90+1'de Demba Ba kaydetti. Öte yandan ev sahibi Gençlerbirliği, 88. dakikada Polomat'ın çift sarıdan kırmızı kartla oyundan atılmasıyla maçı 10 kişi tamamladı. Başakşehir bu sonuçla birlikte ligde 10 maç sonra galibiyetle tanışırken, puanını ise 29'a çıkardı. Galibiyet hasreti 11 maça çıkan G.Birliği ise 21 puanda kaldı.

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