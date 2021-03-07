Haberler Süper Lig Fatih Karagümrük - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

- Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? |

'in 29. haftasında sahasında Ankaragücü'nü konuk edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fatih Karagümrük - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2021 Pazar 08:45 Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2021 Pazar 08:49
Fatih Karagümrük - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

'de heyecan devam ediyor. 29. hafta maçında ile Ankaragücü kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Fatih Karagümrük - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FATİH KARAGÜMRÜK - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fatih Karagümrük - Ankaragücü maçı 7 Mart Pazar günü saat 13:30'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

FATİH KARAGÜMRÜK - ANKARAGÜCÜ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Karagümrük: , Koray, Roco, , Balkovec, Biglia, , Bertalocci, Jimmy Durmaz, Borini, Kemal Ademi

Ankaragücü: Ricardo, Kitsiou, Sarlija, Erdi, Atilla, , Pinto, Saba, Alper, Çekiçi, Börven

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