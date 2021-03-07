Fatih Karagümrük - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 29. hafta maçında Fatih Karagümrük ile Ankaragücü kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Fatih Karagümrük - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FATİH KARAGÜMRÜK - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fatih Karagümrük - Ankaragücü maçı 7 Mart Pazar günü saat 13:30'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

FATİH KARAGÜMRÜK - ANKARAGÜCÜ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Karagümrük: Viviano, Koray, Roco, Campi, Balkovec, Biglia, Ndao, Bertalocci, Jimmy Durmaz, Borini, Kemal Ademi

Ankaragücü: Ricardo, Kitsiou, Sarlija, Erdi, Atilla, Geraldo, Pinto, Saba, Alper, Çekiçi, Börven