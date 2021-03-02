Gaziantep FK Gençlerbirliği maçı CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 28. hafta maçında Gaziantep FK ile Gençlerbirliği kozlarını paylaşıyor. Maçı haberimizden canlı takip edebilirsiniz...
GAZİANTEP FK - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Kalyon Stadı'nda oynanan müsabaka, saat 16:00'da başladı.
GAZİANTEP FK - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Gaziantep FK: Günay, Tosca, Djılobodjı, Ertuğrul Ersoy, Olkowski, Güray, Rashid, Souza, Mirallas, Maxim, Dicko
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda, Mendoza, Ömürcan, Soner, Furman, Murat Yıldırım, Sandro, Candeias, Sefa Yılmaz
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