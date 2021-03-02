Haberler Süper Lig Gaziantep FK Gençlerbirliği maçı CANLI

maçı CANLI

Süper Lig'in 28. haftasında sahasında 'ni konuk ediyor. Gaziantep FK, alacağı galibiyetle ilk 5 sırayı zorlamak istiyor. Gençlerbirliği ise Gaziantep deplasmanından puan veya puanlarlar dönerek düşme hattından kurtulmanın peşinde. Gaziantep FK - Gençlerbirliği müsabakasını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2021 Salı 12:12 Güncelleme Tarihi: 02 Mart 2021 Salı 16:42
Gaziantep FK Gençlerbirliği maçı CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 28. hafta maçında ile kozlarını paylaşıyor. Maçı haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

GAZİANTEP FK - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kalyon Stadı'nda oynanan müsabaka, saat 16:00'da başladı.

GAZİANTEP FK - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Gaziantep FK: Günay, Tosca, Djılobodjı, Ertuğrul Ersoy, Olkowski, Güray, Rashid, Souza, Mirallas, Maxim, Dicko

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda, Mendoza, Ömürcan, Soner, Furman, Murat Yıldırım, Sandro, Candeias, Sefa Yılmaz
.

SON DAKİKA