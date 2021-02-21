Erzurum BB-Hatayspor: 1-3 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 26. hafta maçında BB Erzurumspor ile Hatayspor kozlarını paylaştı. Mücadelede gülen taraf 3-1'lik skorla konuk ekip Atakaş Hatayspor oldu.

Erzurumspor'un 37. dakikada bulduğu gol VAR kontrolü sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edilirken tek golü karşılaşmanın uzatma dakikalarında Oltan Karakullukcu kaydetti, konuk ekibin golleri ise Katranis, Boupenza ve Diouf'tan geldi.

Karşılaşmanın 48. dakikasında Erzurumspor'un kalecisi Jakub Szumski karşılaşmanın 48. dakikasında kariyerinde ilk kez kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu skorla Hatayspor puanını 42'ye yükseltirken, Erzurum BB 25 puanda kaldı.