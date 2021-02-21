Haberler Süper Lig Erzurum BB-Hatayspor: 1-3 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

-: 1-3 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

'in 26. haftasında sahasında 'u konuk etti. Karşılaşma konuk ekibin 3-1 üstünlüğü ile tamamlanırken, kalecisi gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2021 Pazar 15:30 Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2021 Pazar 15:39
Erzurum BB-Hatayspor: 1-3 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

'de heyecan devam ediyor. 26. hafta maçında ile kozlarını paylaştı. Mücadelede gülen taraf 3-1'lik skorla konuk ekip oldu.

'un 37. dakikada bulduğu gol VAR kontrolü sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edilirken tek golü karşılaşmanın uzatma dakikalarında Oltan Karakullukcu kaydetti, konuk ekibin golleri ise Katranis, ve 'tan geldi.

Karşılaşmanın 48. dakikasında Erzurumspor'un kalecisi karşılaşmanın 48. dakikasında kariyerinde ilk kez kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu skorla Hatayspor puanını 42'ye yükseltirken, 25 puanda kaldı.

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