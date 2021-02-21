Haberler Süper Lig Son dakika spor haberi: Ali Akman ve Batuhan Kör'den sonra bir yıldız daha! Süper Lig'e yeni Ozan Tufan...

Son dakika spor haberi: ve 'den sonra bir yıldız daha! 'e yeni ...

Son dakika spor haberi... . Lig ekiplerinden genç yıldız adaylarıyla dikkat çekmeye devam ederken, , , gibi isimler performansıyla dikkat çekmiş ve dev kulüplerin radarına girmişti. Bu isimlere bir yenisi daha eklendi. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2021 Pazar 10:10
Son dakika spor haberi: Ali Akman ve Batuhan Kör'den sonra bir yıldız daha! Süper Lig'e yeni Ozan Tufan...

, , gibi gençleri vitrine çıkartan yeşil beyazlılarda 20 yaşındaki Ozan İsmail Koç da dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Son dakika spor haberi: Ali Akman ve Batuhan Kör'den sonra bir yıldız daha! Süper Lig'e yeni Ozan Tufan...

"SÜPER LİG RADARINA GİRDİ"
alt yapısında yetişen 2001 doğumlu orta saha oyuncusu, son haftalarda takımın göz bebeği oldu. Ozan'ı 'den bazı takımlar izlemeye aldı.

Son dakika spor haberi: Ali Akman ve Batuhan Kör'den sonra bir yıldız daha! Süper Lig'e yeni Ozan Tufan...

"ÜMİT MİLLİ TAKIMA DAVET EDİLDİ"
Milli Takımlarda U17, U18, U19 kategorilerinde şans bulan Ozan, geçtiğimiz günlerde de Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçları öncesi Ümit Milli takıma davet edildi.

Son dakika spor haberi: Ali Akman ve Batuhan Kör'den sonra bir yıldız daha! Süper Lig'e yeni Ozan Tufan...

2001 doğumlu genç oyuncu orta aynı zamanda sağ bek de görev alabiliyor. Ozan, güçlü fizik yapısı dışında top tekniği ve oyunun iki yönünü de oynama özelliğiyle dikkat çekiyor.

Son dakika spor haberi: Ali Akman ve Batuhan Kör'den sonra bir yıldız daha! Süper Lig'e yeni Ozan Tufan...

Ozan İsmail Koç'un ekiplerinin dışında; Reims, Almeria, OH Leuven, Panathinaikos ve Cercle Brugge gibi takımların scoutları tarafından takibe alındığı öğrenildi.

Son dakika spor haberi: Ali Akman ve Batuhan Kör'den sonra bir yıldız daha! Süper Lig'e yeni Ozan Tufan...

OZAN İSMAİL KOÇ KİMDİR?
2001 doğumlu olan genç futbolcu altyapısından yetişerek A Takıma kadar yükseldi.

Son dakika spor haberi: Ali Akman ve Batuhan Kör'den sonra bir yıldız daha! Süper Lig'e yeni Ozan Tufan...

Orta saha ve önlibero bölgelerinde oynayabilen 20 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 200 bin Euro.

Son dakika spor haberi: Ali Akman ve Batuhan Kör'den sonra bir yıldız daha! Süper Lig'e yeni Ozan Tufan...

Kulübü ile ile 2023 yılına kadar kontratı bulunan oyuncu bu sezon toplamda 17 maça çıkarken, 932 dakika sahada kaldı.

SON DAKİKA