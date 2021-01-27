Zeminler düzelecek!

Zemini bozuk statlara ilişkin yaptırımlara başladıklarını söyleyen Bakan Kasapoğlu, “Sporcu sağlığı bizim kırmızı çizgimizdir. Bu noktanın en büyük takipçisi olduğumuzu ifade etmek istiyorum” dedi.
Süper Lig HaberleriGiriş Tarihi: 26 Ocak 2021 Salı 21:10Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2021 Çarşamba 06:50
Gençlikve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, son dönemde tartışılan stat zeminleriyle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Statların devlet tarafından en güzel şekilde yapıldığını hatırlatan Kasapoğlu, "Maalesef statların zeminleriyle ilgili gereken özenin gösterilmediğini görüyoruz. Bakımsız saha zeminlerinin maalesef sporcular için bir risk teşkil ettiğini hepimiz biliyoruz. Aynı zamanda seyir zevki açısından da önemli, birtakım maalesef dezavantajları da söz konusu. En hassas olduğumuz konu da sporcularımızın sağlığı. Zeminlerin iyi bakım görmesi gerekiyor. Bakanlık olarak gereken tüm çalışmaları başlattık. İlgili tedbirler, denetimler, bu manada yaptırımları uygulama noktasında da harekete geçtik. Tüm statlarımızla ilgili bu uyarıyı belirtmek istiyorum. Sporcu sağlığı bizim kırmızı çizgimiz. Bu noktanın en büyük takipçisi olduğumuzu ifade etmek istiyorum" diye konuştu.