Haberler Süper Lig Tzavellas ve Sivasspor PFDK'ya sevk edildi

Tzavellas ve PFDK'ya sevk edildi

, Alanyasporlu futbolcu ile 'nün Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiğini açıkladı. Tzevallas, 'kural dışı hareketi', da 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle disipline gönderildi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2021 Cuma 16:15
Tzavellas ve Sivasspor PFDK'ya sevk edildi

(), Alanyasporlu futbolcu ile 'nü PFDK'ya sevk etti.

TFF'nin resmi sitesinden PFDK sevklerine ilişkin yapılan açıklama şöyle:

" futbolcusu Georgios Tzavellas'ın 21.01.2021 tarihinde oynanan - müsabakasındaki 'kural dışı hareketi' nedeniyle 'nın 43. maddesi uyarınca 22.01.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Kulübü'nün 21.01.2021 tarihinde oynanan Demir Grup - müsabakasındaki 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 9/2 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

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