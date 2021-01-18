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'de 20. haftanın hakemleri açıklandı!

(), 'de 20. hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı. - maçında Abdulkadir Bitigen, - mücadelesinde , - karşılaşmasında , - müsabakasında ise düdük çalacak.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2021 Pazartesi 14:18 Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2021 Pazartesi 14:20
Süper Lig'de 20. haftanın hakemleri açıklandı!

, 'de 20. hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı.

Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 20. haftada görev alacak hakemler şunlar:

19 Ocak Salı:

16.00 Hes Kablo Kayserispor-Medipol Başakşehir: Serkan Tokat

16.00 Göztepe-Gençlerbirliği: Burak Şeker

19.00 -İttifak Holding Konyaspor: Abdulkadir Bitigen

20 Ocak Çarşamba:

16.00 Çaykur Rizespor-Gaziantep FK: Halis Özkahya

16.00 Atakaş Hatayspor-Yeni Malatyaspor: Ramazan Keleş

19.00 -Yukatel :

21 Ocak Perşembe:

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Aytemiz Alanyaspor: Turgut Doman

16.00 Fatih -:

19.00 MKE Ankaragücü-Kasımpaşa: Sarper Barış Saka

19.00 Demir Grup -:

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