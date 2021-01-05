Gaziantep FK - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 17. hafta maçında Gaziantep FK ile Ankaragücü kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Gaziantep FK - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GAZİANTEP FK - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK - Ankaragücü maçı 5 Ocak Salı günü saat 16:00'da Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'den canlı izleyebilir, aspor.com.tr üzerinden canlı takip edebilirsiniz.

GAZİANTEP FK - ANKARAGÜCÜ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Djilobodji, A. Toşca, J. Kana-Biyik, Güray Vural, P. Olkowski, Oğuz Ceylan, Furkan Soyalp, A. Vetrih, Muhammet Demir, N. Dicko

Ankaragücü: Ricardo Friedrich, Atakan Çankaya, Z. Sarlija, Erdi Dikmen, Atila Duran, Lobzhanidze, J. Paintsil, D. Lukasik, Voca, E. Çekiçi, Bolingi