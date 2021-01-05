Haberler Süper Lig Gaziantep FK - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

- maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? |

'in 17. haftasında sahasında 'nü konuk edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Gaziantep FK - maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2021 Salı 07:44 Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2021 Salı 07:44
Gaziantep FK - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

'de heyecan devam ediyor. 17. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Gaziantep FK - maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GAZİANTEP FK - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK - Ankaragücü maçı 5 Ocak Salı günü saat 16:00'da Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'den canlı izleyebilir, aspor.com.tr üzerinden canlı takip edebilirsiniz.

GAZİANTEP FK - ANKARAGÜCÜ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Gaziantep FK: , , A. Toşca, J. Kana-Biyik, , P. Olkowski, , , A. Vetrih, , N. Dicko

Ankaragücü: , Atakan Çankaya, Z. Sarlija, Erdi Dikmen, Atila Duran, Lobzhanidze, J. Paintsil, D. Lukasik, Voca, E. Çekiçi, Bolingi

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