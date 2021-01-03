Sezon sonunda TFF 1. Lig ekibi Boluspor'la sözleşmesi bitecek olan Melih Okutan'a Süper Lig takımlarından Göztepe, Karagümrük, Rizespor ve Konyaspor transfer teklifi yaptı.

Ajansspor'da yer alan habere göre Boluspor devre arasında belirli bir bonservis ücreti karşılığında oyuncuyu takımdan gönderecek.

Melih Okutan için 1. Lig takımı Yılport Samsunspor da transfer teklifi yaptı.

Melih'in transferi hakkında konuşan Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, "Melih beğendiğimiz bir oyuncu fakat Süper Lig'den isteyen takımlar da var. Olumlu bir gelişme olduğunda sizlerle paylaşacağız" açıklamasında bulundu.

2017-2018 sezonu yaz transfer döneminde Boluspor, Ertuğrul Taşkıran'ın transferi karşılığında Fenerbahçe'ye 1 milyon euro bonservis bedeli ödemiş ve sarı-lacivertli takımdan da Melih Okutan Bolu'ya gitmişti.