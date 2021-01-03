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ekipleri 'ın peşinde!

Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe'nin 'a sattığı 'ın kulüple sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Genç oyuncuya 'den talipler var. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2021 Pazar 09:51 Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2021 Pazar 11:41
Süper Lig ekipleri Melih Okutan'ın peşinde! Fenerbahçe de pay alacak

Sezon sonunda TFF 1. Lig ekibi 'la sözleşmesi bitecek olan 'a takımlarından Göztepe, Karagümrük, Rizespor ve Konyaspor transfer teklifi yaptı.

Süper Lig ekipleri Melih Okutan'ın peşinde! Fenerbahçe de pay alacak

Ajansspor'da yer alan habere göre devre arasında belirli bir bonservis ücreti karşılığında oyuncuyu takımdan gönderecek.

Süper Lig ekipleri Melih Okutan'ın peşinde! Fenerbahçe de pay alacak

için 1. Lig takımı Yılport Samsunspor da transfer teklifi yaptı.

Süper Lig ekipleri Melih Okutan'ın peşinde! Fenerbahçe de pay alacak

Melih'in transferi hakkında konuşan Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, "Melih beğendiğimiz bir oyuncu fakat 'den isteyen takımlar da var. Olumlu bir gelişme olduğunda sizlerle paylaşacağız" açıklamasında bulundu.

Süper Lig ekipleri Melih Okutan'ın peşinde! Fenerbahçe de pay alacak

2017-2018 sezonu yaz transfer döneminde , Ertuğrul Taşkıran'ın transferi karşılığında 'ye 1 milyon euro bonservis bedeli ödemiş ve sarı-lacivertli takımdan da Bolu'ya gitmişti.

Süper Lig ekipleri Melih Okutan'ın peşinde! Fenerbahçe de pay alacak

24 yaşındaki sağ kanat oyuncusu bu sezon 15 maçta 1 gol, 5 asist yaptı.

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