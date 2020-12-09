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'de 12. hafta hakemleri açıklandı

'in 12. haftasında oynanacak olan karşılaşmaların hakemleri açıklandı. 10. haftada oynanan - maçının hakemi Tugay Kaan Numanoğlu Hatayspor - Karagümrük maçına atandı. Geçtiğimiz hafta oynanan Denizlispor - Fenerbahçe maçının hakemi Ali Palabıyık'a ise maç verilmedi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2020 Çarşamba 12:30 Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2020 Çarşamba 13:08
Süper Lig'de 12. hafta hakemleri açıklandı

'in 12. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 12. haftada oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler şunlar:

11 Aralık Cuma:

19.00 Kasımpaşa-Yukatel Denizlispor: Ramazan Keleş

12 Aralık Cumartesi:

13.30 Atakaş Hatayspor-Fatih Karagümrük: Tugay Kaan Numanoğlu

16.00 Hes Kablo Kayserispor-Trabzonspor: Burak Şeker

16.00 Çaykur Rizespor-Göztepe: Özgür Yankaya

19.00 MKE Ankaragücü-İttifak Holding Konyaspor: Mete Kalkavan

19.00 -Yeni Malatyaspor: Erkan Özdamar

13 Aralık Pazar:

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Gençlerbirliği: Alper Ulusoy

16.00 Medipol Başakşehir-Gaziantep FK: Abdulkadir Bitigen

19.00 Aytemiz Alanyaspor-: Atilla Karaoğlan

14 Aralık Pazartesi:

19.00 Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor: Halis Özkahya

İŞTE HAFTANIN HAKEMLERİ:

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