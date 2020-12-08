Son olarak Süper Lig'in 11. haftasında Denizlispor deplasmanına çıkan ve 10 kişi kalmasına karşın mücadeleden 2-0'lık üstünlükle ayrılan Fenerbahçe, aldığı 3 puan ile zirveye ortak olmuştu.

Sarı lacivertliler, Galatasaray ve Beşiktaş'ın 3 puan kazandığı haftada Alanyaspor'un tökezlemesiyle beraber Akdeniz temsilcisi ve sarı kırmızılılarla aynı puanı paylaşmıştı.

Ligde gidişatın iyi olmasıyla beraber sarı lacivertliler, bu kez rotasını transfere çevirdi. Sportif Direktör Emre Belözoğlu yönetiminde çalışmalarını yürüten Fenerbahçe'de gündemin 1 numaralı maddesi stoper oldu.

LEMOS'TAN VERİM ALINAMADI

Fenerbahçe, sezon başında Las Palmas'tan Lemos'u kadrosuna dahil etmiş ve Uruguaylı savunmacı ile beraber Tisserand'ın bu bölgede tandem oluşturabileceğini düşünmüştü. Ancak Lemos, isteneni veremedi ve bir nebze hayal kırıklığı yarattı.

Emre Belözoğlu ve Erol Bulut bu sorunu göz önüne alarak stoper listesi hazırladı ve 1 numaraya şu anda İtalya Serie A ekiplerinden Sampdoria'da forma giyen Omar Colley'i aldı.

İtalyan basınında yer alan bilgilere göre İngiliz ekiplerinin de peşinde olduğu bilinen Colley, kulübü Sampdoria'dan kesinlikle ayrılmak istiyor.

1.91'lik boyuyla hava hakimiyeti oldukça üstün olduğu billinen Colley'in şu anda Sampdoria ile 2022 yılına dek sözleşmesi bulunuyor.

Kariyerine Wallidan kulübünde başlayan Colley, daha sonra Real de Banjul, Djurgarden, Kups, Genk ve Sampdoria'da devam etti.

GENK'TE YILDIZI PARLADI

2016-17 sezonunda Belçika ekibi Genk'e transfer olmasının ardından başarılı bir performans sergileyen Colley, 2018-19 sezonunda 8 milyon euro bonservis bedeliyle Sampdoria'nın yolunu tutmuştu.