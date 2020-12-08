Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de ocak transfer operasyonu başladı! İtalya'dan dev stoper geliyor

'de ocak operasyonu başladı! İtalya'dan dev stoper geliyor

'de son dakika haberi... Sezon başında Lemos ve Tisserand'ı kadrosuna dahil etmesine karşın istediği verimi alamayan Kanarya, ara transferde bu mevki için sorunu çözmek istiyor. İtalyan basınında yer alan bilgilere göre Fenerbahçe, transfer gündemine Sampdoria'da forma giyen 1.91'lik stoperi aldı. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2020 Salı 13:16 Güncelleme Tarihi: 08 Aralık 2020 Salı 13:28
Fenerbahçe'de ocak operasyonu başladı! İtalya'dan dev stoper geliyor

Son olarak Süper Lig'in 11. haftasında Denizlispor deplasmanına çıkan ve 10 kişi kalmasına karşın mücadeleden 2-0'lık üstünlükle ayrılan , aldığı 3 puan ile zirveye ortak olmuştu.

Fenerbahçe'de ocak operasyonu başladı! İtalya'dan dev stoper geliyor

Sarı lacivertliler, Galatasaray ve Beşiktaş'ın 3 puan kazandığı haftada Alanyaspor'un tökezlemesiyle beraber Akdeniz temsilcisi ve sarı kırmızılılarla aynı puanı paylaşmıştı.

Fenerbahçe'de ocak operasyonu başladı! İtalya'dan dev stoper geliyor

Ligde gidişatın iyi olmasıyla beraber sarı lacivertliler, bu kez rotasını transfere çevirdi. Sportif Direktör yönetiminde çalışmalarını yürüten 'de gündemin 1 numaralı maddesi stoper oldu.

Fenerbahçe'de ocak operasyonu başladı! İtalya'dan dev stoper geliyor

LEMOS'TAN VERİM ALINAMADI
, sezon başında Las Palmas'tan Lemos'u kadrosuna dahil etmiş ve Uruguaylı savunmacı ile beraber Tisserand'ın bu bölgede tandem oluşturabileceğini düşünmüştü. Ancak Lemos, isteneni veremedi ve bir nebze hayal kırıklığı yarattı.

Fenerbahçe'de ocak operasyonu başladı! İtalya'dan dev stoper geliyor

ve Erol Bulut bu sorunu göz önüne alarak stoper listesi hazırladı ve 1 numaraya şu anda İtalya Serie A ekiplerinden Sampdoria'da forma giyen 'i aldı.

Fenerbahçe'de ocak operasyonu başladı! İtalya'dan dev stoper geliyor

İtalyan basınında yer alan bilgilere göre İngiliz ekiplerinin de peşinde olduğu bilinen Colley, kulübü Sampdoria'dan kesinlikle ayrılmak istiyor.

Fenerbahçe'de ocak operasyonu başladı! İtalya'dan dev stoper geliyor

1.91'lik boyuyla hava hakimiyeti oldukça üstün olduğu billinen Colley'in şu anda Sampdoria ile 2022 yılına dek sözleşmesi bulunuyor.

Fenerbahçe'de ocak operasyonu başladı! İtalya'dan dev stoper geliyor

Kariyerine Wallidan kulübünde başlayan Colley, daha sonra Real de Banjul, Djurgarden, Kups, Genk ve Sampdoria'da devam etti.

Fenerbahçe'de ocak operasyonu başladı! İtalya'dan dev stoper geliyor

GENK'TE YILDIZI PARLADI
2016-17 sezonunda Belçika ekibi Genk'e olmasının ardından başarılı bir performans sergileyen Colley, 2018-19 sezonunda 8 milyon euro bonservis bedeliyle Sampdoria'nın yolunu tutmuştu.

Fenerbahçe'de ocak operasyonu başladı! İtalya'dan dev stoper geliyor

, bu sezon toplam 5 müsabakada rol alırken 1 gol kaydetti ve 430 dakika sahada kaldı.

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