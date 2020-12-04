Sezon başında uzun süre Fenerbahçe'nin gündeminde duran Marko Livaja için o dönemde AEK ile Türkiye'ye gitmek için sözleşme imzalamadığı haberler çıkmıştı. Yunan Devlet Haber Ajansı, AEK ile Livaja'nın sözleşme uzatma konusunda anlaşmaya vardıklarını yazdı. Livaja'nın sözleşmesini 2 yıl uzattığı belirtildi.
Livaja 2 yıl uzattı
Sezon başında uzun süre Fenerbahçe'nin gündeminde duran Marko Livaja için o dönemde AEK ile Türkiye'ye gitmek için sözleşme imzalamadığı haberler çıkmıştı. Livaja kulübüyle olan sözleşmesini uzattı.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2020 Perşembe 21:35 Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2020 Cuma 06:50