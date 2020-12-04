Haberler Fenerbahçe Livaja 2 yıl uzattı

Livaja 2 yıl uzattı

Sezon başında uzun süre 'nin gündeminde duran için o dönemde ile 'ye gitmek için sözleşme imzalamadığı haberler çıkmıştı. Livaja kulübüyle olan sözleşmesini uzattı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2020 Perşembe 21:35 Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2020 Cuma 06:50
Livaja 2 yıl uzattı

Sezon başında uzun süre 'nin gündeminde duran için o dönemde ile 'ye gitmek için sözleşme imzalamadığı haberler çıkmıştı. Yunan Devlet Haber Ajansı, AEK ile Livaja'nın sözleşme uzatma konusunda anlaşmaya vardıklarını yazdı. Livaja'nın sözleşmesini 2 yıl uzattığı belirtildi.

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