Josef’e dava mı açacak?

Lemos ile ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı. Derbide Josef'in ağır faulüne marız kalıp önemli bir sakatlıktan şans eseri kurtulan sarı-lacivertli oyuncunun, Josef'in kendisini bilerek ve isteyerek sakatladığını iddia ederek, dava açmak istediği bildirildi. Bu fikrini yöneticilerle paylaşan Uruguaylı oyuncunun, Brezilya ve Uruguay'da benzeri durumlarda davalar açıldığını yöneticilerle paylaştı.