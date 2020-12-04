Haberler Fenerbahçe Josef’e dava mı açacak?

Josef’e dava mı açacak?

'in ağır faulüne marız kalıp önemli bir sakatlıktan şans eseri kurtulan sarı-lacivertli oyuncunun, Josef'in kendisini bilerek ve isteyerek sakatladığını iddia ederek, dava açmak istediği bildirildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2020 Perşembe 21:33 Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2020 Cuma 06:50
Josef’e dava mı açacak?

Lemos ile ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı. 'in ağır faulüne marız kalıp önemli bir sakatlıktan şans eseri kurtulan sarı-lacivertli oyuncunun, Josef'in kendisini bilerek ve isteyerek sakatladığını iddia ederek, dava açmak istediği bildirildi. Bu fikrini yöneticilerle paylaşan Uruguaylı oyuncunun, ve Uruguay'da benzeri durumlarda davalar açıldığını yöneticilerle paylaştı.

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