Kovid’e yenildi

Kayserispor eski başkanlarından Sami Yangın, koronavirüsten hayatını kaybetti. Bir süredir Koranavirüs tedavisi gören 72 yaşındaki işadamı hayata tutunamayarak dün vefat ederken, yine koronavirüs olan eşi Necmiye Yangın'ın tedavisi hastanede devam ediyor.

AYTAÇ DA POZİTİF

Kasımpaşalı orta saha oyuncusu Aytaç Kara, Kovid- 19 testinin pozitif çıktığını açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan 27 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş maçı öncesi yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.

RİZE'NİN ACI GÜNÜ

Çaykur Rize'de 1.5 sezon oynayan Faslı stoper Muhammed Abarhoun, amansız bir hastalık nedeniyle tedavi gördüğü hastanede, vefat etti. Kulüpten, Abarhoun için bir başsağlığı mesajı yayımlandı. 31 yaşındaki Abarhoun, Rize'de 37 maçta görev almıştı ve bu sezon sağlık sorunları nedeniyle futbola ara vermişti.