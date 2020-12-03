Haberler Süper Lig Kovid’e yenildi

’e yenildi

eski başkanlarından Sami , koronavirüsten hayatını kaybetti.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2020 Perşembe 00:18 Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2020 Perşembe 06:50
Kovid’e yenildi

eski başkanlarından Sami , koronavirüsten hayatını kaybetti. Bir süredir Koranavirüs tedavisi gören 72 yaşındaki işadamı hayata tutunamayarak dün vefat ederken, yine koronavirüs olan eşi Necmiye Yangın'ın tedavisi hastanede devam ediyor.

AYTAÇ DA POZİTİF
Kasımpaşalı orta saha oyuncusu , - 19 testinin pozitif çıktığını açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan 27 yaşındaki oyuncu, maçı öncesi yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.

RİZE'NİN ACI GÜNÜ
Çaykur 'de 1.5 sezon oynayan Faslı stoper Muhammed Abarhoun, amansız bir hastalık nedeniyle tedavi gördüğü hastanede, vefat etti. Kulüpten, Abarhoun için bir başsağlığı mesajı yayımlandı. 31 yaşındaki Abarhoun, Rize'de 37 maçta görev almıştı ve bu sezon sağlık sorunları nedeniyle futbola ara vermişti.

BİZE ULAŞIN