Haberler Süper Lig 15’inde oynanacak

15’inde oynanacak

Hatayspor'da çıkan koronavirüs vakaları ve karantina süreleri nedeniyle ertelenen maçının tarihi belirlendi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2020 Perşembe 00:20 Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2020 Perşembe 06:50
15’inde oynanacak

Hatayspor'da çıkan koronavirüs vakaları ve karantina süreleri nedeniyle ertelenen maçının tarihi belirlendi. 'den yapılan duyuruda, 6. haftada oynanması gereken müsabakanın 15 Aralık Salı günü oynanacağı açıklandı. Eryaman Stadı'nda yapılacak mücadele saat 16.00'da başlayacak.

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