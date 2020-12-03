Hatayspor'da çıkan koronavirüs vakaları ve karantina süreleri nedeniyle ertelenen Ankaragücü- Hatayspor maçının tarihi belirlendi. TFF'den yapılan duyuruda, 6. haftada oynanması gereken müsabakanın 15 Aralık Salı günü oynanacağı açıklandı. Eryaman Stadı'nda yapılacak mücadele saat 16.00'da başlayacak.
15’inde oynanacak
Hatayspor'da çıkan koronavirüs vakaları ve karantina süreleri nedeniyle ertelenen Ankaragücü- Hatayspor maçının tarihi belirlendi.
Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2020 Perşembe 00:20 Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2020 Perşembe 06:50