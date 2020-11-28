Haberler Süper Lig Başakşehir - Denizlispor | İlk 11'ler belli oldu

- | İlk 11'ler belli oldu

'in 10. haftasında sahasında 'u konuk edecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Başakşehir - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Takımlar hangi 11'lerle sahaya çıkacak? İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2020 Cumartesi 08:57 Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2020 Cumartesi 15:16
Başakşehir - Denizlispor | İlk 11'ler belli oldu

'de heyecan devam ediyor. 10. hafta mücadelesinde Medipol ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Başakşehir - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BAŞAKŞEHİR - DENİZLİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Başakşehir - Denizlispor maçı 28 Kasım Cumartesi günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

BAŞAKŞEHİR - DENİZLİSPOR MAÇI 11'LERİ

Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Arda Kardeşler yönetecek.

Başakşehir: , Rafael, Skrtel, Ponck, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Gulbrandsen, Chadli, Deniz Türüç, Edin Visca, .

Denizlispor: Pantilimon, Lopes, Mustafa, Oğuz, Özer, Bakalorz, Murawski, Aissati, Sacko, Sagal, Rodallega.

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