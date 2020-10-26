Haberler Süper Lig Sivasspor - Çaykur Rizespor | CANLI

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'in 6. haftasının kapanış maçında , evinde 'u ağırlıyor... Kritik karşılaşmayı haberimizden CANLI olarak takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2020 Pazartesi 19:48 Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2020 Pazartesi 20:00
Sivasspor - Çaykur Rizespor | CANLI

'in 6. haftasında ile karşı karşıya geliyor... Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi haberimizden CANLI olarak takip edebilirsiniz...

SİVASSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Sivasspor - Çaykur Rizespor maçı saar 20:00'da başladı ve beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

SİVASSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Sivasspor - Çaykur Rizespor maçını deneyimli hakem yönetiyor.

SİVASSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI İLK 11'LER

Sivasspor: Samassa, Barış, Robin, Caner, Ziya, Cofie, , Fajr, Yatabare, Gradel, Kayode

Rizespor: Gökhan, Melnjak, Meriah, Emir, Moroziuk, Abdullah, Fabricio, Boldrin, Donsah, Samudio, Remy

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