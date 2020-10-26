Sivasspor - Çaykur Rizespor | CANLI

Süper Lig'in 6. haftasında Sivasspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor... Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi haberimizden CANLI olarak takip edebilirsiniz...
SİVASSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Sivasspor - Çaykur Rizespor maçı saar 20:00'da başladı ve beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.
SİVASSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?
Sivasspor - Çaykur Rizespor maçını deneyimli hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor.
SİVASSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI İLK 11'LER
Sivasspor: Samassa, Barış, Robin, Caner, Ziya, Cofie, Hakan Arslan, Fajr, Yatabare, Gradel, Kayode
Rizespor: Gökhan, Melnjak, Meriah, Emir, Moroziuk, Abdullah, Fabricio, Boldrin, Donsah, Samudio, Remy