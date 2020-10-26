Gökhan İnler'den Beşiktaş itirafı! "Görüşmüştük ama..."

Udinese, Napoli, Leicester City, Beşiktaş ve Başakşehir'de forma terleten yaz transfer döneminde Adana Demirspor'a imza atan Gökhan İnler özel açıklamalarda bulundu.

Radyospor'a konuşan Gökhan İnler, "Transfer süreci bir hayli uzun geçti. Asbaşkanımız Metin Korkmaz ile devre arasında görüşmemiz olmuştu. Fakat devre arasında transferler zor oluyor. O dönem Adana Demirspor'a transfer olmadı. Yaz transfer döneminde de Adana Demirspor'dan beni istediler ben de teklifi bu kabul ettim. Adana Demirspor hedefi olan bir kulüp. Adana Demirspor'a şampiyon olmak için geldim. Bandırmaspor deplasmanında önemli bir galibiyet aldık. Lig uzun bir maraton, önümüze maç maç bakıyoruz." ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ İTİRAFI

Transfer döneminde Beşiktaş'la görüştüğünü söyleyen İnler, "Beşiktaş ile yaz transfer döneminde görüştük. Fakat sonrasında Beşiktaş cephesinden bana geri dönüş olmadı. Adana Demirspor güzel bir proje ile geldi. Ben de tekliflerini kabul ettim." dedi.

4 sezon formasını giydiği Napoli'nin Serie A'daki şampiyonluk yarışındaki şansını değerlendiren tecrübeli oyuncu, "Napoli çok güzel bir kulüp. Ateşli taraftara sahipler. Napoli'de oynamak kolay bir şey değil. Orada her gün işinizi yapmanız lazım. Napoli bu sezon şampiyon olabilir. Napoli'nin yarıştaki rakibi Juventus. Juventus lige iyi başladı ve güçlü bir kadrosu var. İnşallah bu sezon Napoli şampiyon olur. Maradona'dan sonra bu kulüp şampiyonluğu hak etti." diye konuştu.

"KARİYER PLANLAMAMA HENÜZ KARAR VERMEDİM"

'Futbolu bıraktıktan sonra kariyerine sportif direktör olarak mı yoksa teknik direktör olarak mı devam edeceksin?' sorusuna Gökhan İnler, "Futbolu bıraktıktan sonraki kariyer planlamama henüz karar vermedim. Hayırlısı neyse o olsun. Dil bilmek futbolda çok çok önemli. Ben de 5 dil biliyorum. Dil bildiğiniz zaman oyuncu ile direkt iletişim sağlayabiliyorsunuz ve bu direkt etkili oluyor." cevabını verdi.

