Sivasspor 0-2 Çaykur Rizespor | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 6. haftasında Sivasspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi... Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Rizsepor 2-0 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.

Rizespor'a galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Fabricio Baiano ve 90+1. dakikada Loic Remy kaydetti.

Karadeniz ekibi bu galibiyetle puanını 8'e yükselterek 5. sıraya yükseldi. Sivasspor ise 7 puanla 14. sırada kaldı.

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 7. haftasında, 1 Kasım Cumartesi günü sahasında Kayserispor'u konuk edecek. Sivasspor ise önce 29 Ekim Perşembe günü Avrupa Ligi grup maçında İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'i sahasında konuk edecek, sonra da 2 Kasım Pazar günü Hatayspor deplasmanına çıkacak.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

1. dakikada Gradel'in ceza yayı içinden ayak içiyle plase vuruşunda kaleci Gökhan Akkan, topu iki hamlede kontrol etti.

3. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Emir Dilaver'in savunmanın arkasına gönderdiği topla buluşan Baiano, hızla mesafe kat ederek sağdan ceza alanına girdi. Baiano, sağ çaprazdan yerden düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere göndererek, takımını 1-0 öne geçirdi.

9. dakikada Robin Yalçın'ın pasında savunmadan seken topla buluşan Kayode'nin penaltı noktasının gerisinden vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

33. dakikada Barış Yardımcı'nın sağdan ceza alanına ortasında penaltı noktası civarında iyi yükselen Caner Osmanpaşa'nın kafa vuruşunda, top direğin üstünden auta gitti.

Çaykur Rizespor, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

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