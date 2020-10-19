Galatasaray - Alanyaspor | CANLI

Galatasaray ile Aytemiz Alanyaspor, Türk Telekom Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor. Sarı-kırmızılılar maçı kazanarak zirve yarışındaki iddiasını ispatlamak istiyor. Alanyaspor ise Fenerbahçe'ye kaptırdığı liderlik koltuğunu geri alma peşinde. Zorlu mücadelenin canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...





İLK 11'LER

Galatasaray: Galatasaray: Fatih, Linnes, Marcao, Luyindama, Saracchi, Taylan, Emre, Etebo, Emre Kılınç, Babel, Falcao.

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Salih, Siopis, Babacar, Bakasetas, Davidson, Bareiro.

GALATASARAY - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile Alanyaspor arasındaki maç saat 20.00'da başladı. Mücadele BeIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

DÜDÜK TUGAY KAAN NUMANOĞLU'NDA

Galatasaray ile Alanyaspor arasında oynanan mücadeleyi hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetiyor. Numanoğlu'nun yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Mustafa Savranlar yapıyor. Maçın dördüncü hakemi ise Yiğit Arslan. Yalova bölgesi hakemi olan Tugay Kaan Numanoğlu, bugüne kadar Süper Lig'de 6 maçta görev aldı. Numanoğlu'nun yönettiği 6 karşılaşmanın 4'ünde deplasman, 1'inde ev sahibi takımlar galip gelirken, 1 maç ise berabere tamamlandı.

9. RANDEVU

Galatasaray ile Alanyaspor, Süper Lig'de bu zamana kadar 8 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 6 galibiyet alırken, turuncu-yeşilliler ise 1 kez kazanabildi. 1 mücadele de eşitlikle sona erdi. Aslan, bu maçlarda 22 gol atarken, turuncu-yeşilliler ise 10 kez gol sevinci yaşadı.



Geçtiğimiz sezonki müsabakada Galatasaray maçı 1-0 kazanırken, Alanyaspor da Alanya'da 4-1'lik skorla galip gelmişti.

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında en son geçtiğimiz sezon 30. haftada Trabzonspor'a karşı 3-1 mağlup olmuştu. Sarı-kırmızılılar, daha sonra evinde oynadığı 3 müsabakada 2 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.



