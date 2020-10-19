Emre Akbaba 88 gün sonra formasına kavuştu!

Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşan Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim, ilk 11'de 6 değişikliğe giderken, Emre Akbaba uzun süre sonra formasına kavuştu.

Geçtiğimiz sezonun son maçı olan Antalyaspor karşılaşmasında 4. dakikasında sakatlanan 28 yaşındaki futbolcu, Alanyaspor mücadelesi ile birlikte 88 gün sonra sarı-kırmızılı formayı yeniden giydi.

Öte yandan sarı-kırmızılılar, mücadeleye Fatih Öztürk, Martin Linnes, Christian Luyindama, Marcao, Marcelo Saracchi, Taylan Antalyalı, Etebo, Emre Akbaba, Emre Kılınç, Ryan Babel ve Radamel Falcao 11'i ile başladı. Feghouli, Belhanda, Arda Turan gibi isimlerin yedek kulübesine çekilmesi dikkat çekti.