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Akbaba 88 gün sonra formasına kavuştu!

'in 5. haftasında , 'u konuk ederken, son oynadıkları maçına göre ilk 11’de 6 değişikliğe gitti. Sarı-kırmızılılarda sakatlığını atlatan milli futbolcu Akbaba ise 88 gün sonra formasına kavuştu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2020 Pazartesi 20:34 Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2020 Pazartesi 20:34
Emre Akbaba 88 gün sonra formasına kavuştu!

'in 5. haftasında sahasında Aytemiz ile karşılaşan 'da , ilk 11'de 6 değişikliğe giderken, Akbaba uzun süre sonra formasına kavuştu.

Geçtiğimiz sezonun son maçı olan karşılaşmasında 4. dakikasında sakatlanan 28 yaşındaki futbolcu, Alanyaspor mücadelesi ile birlikte 88 gün sonra sarı-kırmızılı formayı yeniden giydi.

Öte yandan sarı-kırmızılılar, mücadeleye , Martin Linnes, Christian Luyindama, Marcao, Marcelo Saracchi, Taylan Antalyalı, Etebo, Emre Akbaba, Emre Kılınç, ve 11'i ile başladı. Feghouli, , gibi isimlerin yedek kulübesine çekilmesi dikkat çekti.

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