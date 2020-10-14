Kulüpler Hatay için birleşti

Hatay'ın Belen ilçesinde geçtiğimiz Cuma günü başlayan ve İskenderun, Arsuz ilçelerine de sıçrayan orman yangını, yaklaşık 2 gün süren çalışmaların sonucu kontrol altına alınabilmişti. Yüzlerce hektar ormanın küle döndüğü yangın sonrasında yaraları sarmak için Türkiye'nin dört bir yanından spor kulüpleri, fidan bağışı için birbirine meydan okumaya başladı. Şu ana kadar 23 kulübün katıldığı 7 bin 682 fidanla Trabzonspor'un başı çektiği kampanyada, Konyaspor da kuruluş tarihi 1922'yi kullanarak 19 bin 220 TL bağışladı.