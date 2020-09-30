Yeniler doludizgin

Derbi heyecanının yaşandığı Süper Lig'de haftaya yeniler damga vurdu. Karagümrük, son şampiyon Başakşehir'i devirip sürpriz bir sonuca daha imza attı. Gümrük'te yeni transferler Biglia, Roco ve Mevlüt, takıma büyük güç kattı. Hatay ve Erzurum da iyi oyunlarla haftayı 3 puanla kapatmayı başardı. Sezona iyi başlayan G.Saray'ın form olarak bir adım önde başladığı derbide etkin gözüken taraf F.Bahçe'ydi. Ancak gol sesi çıkmadı ve her iki taraf da bu sonuçtan memnun olmadı.



BAKER-AFOBE İKİLİSİ ISINIYOR

Hücum hattında büyük bir değişime giden Trabzonspor, Y.Malatya karşısında geçen sezonki başarılı maçlarından bir enstantane sundu. Yeni transferler; 2 gol atan Afobe ve 1 asistle oynayan Baker, Fırtına'ya ısındıkça fark yaratacaklarının mesajını verdi. Nwakame de bu ikiliye ayak uydurmaya başladığını attığı klas golle gösterdi. Konya'da fark yiyen Beşiktaş ise camiasını çok üzdü. Takım kadrosundaki belirsizlik ve hala tatmin edici bir oyun ortaya konamaması siyah-beyazlılar için alarm çanlarını çaldırıyor.



NOVİKOVAS

Dadaş'ın Litvanyalı futbolcusu, ceza sahasında geriden gelen Rashad'a akıl dolu bir topuk pası verdi. Rashad da bu ikramı geri çevirmeyip ağları buldu.



UĞURCAN

Topalli'nin yakın mesafeden köşeye giden kafa vuruşunu müthiş bir refleksle uçarak kurtaran Uğurcan, klasına ayakışır bir harekete imza attı.



7

Derbide en fazla ikili mücadele kazanan iki oyuncu da F.Bahçe'den çıktı. Enner Valencia ve Mauricio Lemos, 7 ile ikili mücadelede zirvede yer aldı.

4

Fenerbahçe karşısında en fazla pas arası yapan Galatasaray oyuncusu, Kongolu stoper Luyindama oldu. Luyindama ayrıca 6 da top uzaklaştırdı.

1

Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki en farklı Süper Lig mağlubiyetini 4-1'lik sonuçla Konyaspor deplasmanında yaşadı.

0

Süper Lig tarihinde ilk kez Medipol Başakşehir, bir önceki sezonu şampiyon tamamlayan takım olarak ertesi sezona ilk üç maçını kaybederek başladı.



HAFTANIN SÖZÜ: SUMUDİCA

Ligde 2. haftada F.Karagümrük'le 90+5'te yediği golle 2-2 berabere kalan G.Antep FK'de teknik direktör Sumudica, antrenmanda futbolcularına sert çıktı. Sosyal medyaya da yansıyan video görüntülerinde Rumen hoca, "50 saniye içinde 3 milyon TL kaybettik maaşlarımızdan. 30 bin TL prim kaybettik. 2 puan kaybettik ve 14. sıradayız. Her şeyi mahvettiniz" diye takıma bağırıp, çağırdı.





HAFTANIN TAKIMI: KONYASPOR

Beşiktaş'ı 4-1 mağlup eden yeşil-beyazlılar sürpriz bir sonucun altına imza atarken, bu sonucu hak eden bir oyun ortaya koydu.



HAFTANIN FOTOĞRAFI

Derbide stat dışından havai fişek atıldı. Herhangi bir yaralanma olmazken, büyük tehlike atlatıldı. İnsan canını hiçe sayan caniler için emniyet soruşturma başlattı.

HAFTANIN HOCASI: İSMAİL KARTAL

Bülent Korkmaz'ın yerine gelen İsmail Kartal, Kara Kartallar'a karşı takımını çok iyi hazırlamış. Güçlü rakibinin zaaflarını iyi analiz ettiği maç boyunca gözlenen Kartal, geçen sezondan beri gol sıkıntısı çeken takımıyla hem de şampiyonluk adayı Beşiktaş'a 4 gol atmayı başard

NWAKAEME - TRABZONSPOR

Nijeryalı yıldız, iki Malatyalıyı müthiş bir çalımla ekarte edip önünü boşalttı, klas bir vuruşla golü att