Haberler Süper Lig Çaykur Rizespor - Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Çaykur Rizespor - Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig'in 3. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek. İki takım Çaykur Didi Stadyumu'nda karşı karşya gelecek. Maçın yayın saati ve kanalı da merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Çaykur Rizespor - Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2020 Pazar 07:55
Çaykur Rizespor - Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig'in 3. haftasında heyecan devam ediyor. Zorlu mücadelede Çaykur Rizespor ile Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Çaykur Rizespor - Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

ÇAYKUR RİZESPOR - ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Çaykur Rizespor - Aytemiz Alanyaspor maçı 27 Eylül Pazar günü saat 13:30'da beIN Sports 2'den canlı yayınlanacak.

ÇAYKUR RİZESPOR - AYTEMİZ ALANYASPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak olan mücadeleyi tecrübeli hakem Fırat Aydınus yönetecek.

ÇAYKUR RİZESPOR - AYTEMİZ ALANYASPOR MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Rizespor: Gökhan, Meriah, Talbi, Moroziuk, Melnjak, Tunay, Abdullah, Boldrin, Baiano, Samudio, Skoda

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Ceyhun, Siopis, Onur, Bakasetas, Davidson, Babacar

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