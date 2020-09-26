Haberler Süper Lig Kayserispor 1-3 BB Erzurumspor | MAÇ SONUCU

1-3 BB | MAÇ SONUCU

'in 3. haftasında , sahasında Büyükşehir Belediye ’u ağırladı. Karşılaşmayı Erzurumspor 3-1 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2020 Cumartesi 07:06 Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2020 Cumartesi 16:01
Kayserispor 1-3 BB Erzurumspor | MAÇ SONUCU

'de heyecan devam ediyor. Transferleriyle dikkatleri üzerine çeken ile Büyükşehir Belediye karşılaştı. Zorlu mücadeleyi BB Erzurumspor 2-1 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.

BB Erzurumspor'a galibiyeti getiren golleri 42. dakikada Rashad Muhammed, 45+4. dakikada Arvydas Novikovas, 90+4. dakikada ise Sissoko kaydetti.
Kayserispor'un tek golünü ise 83. dakikada Pedro Henrique penaltıdan attı.

KAYSERİSPOR-ERZURUMSPOR İLK 11'LER

KAYSERİSPOR: Lung, Lopes, Kolovetsios, Attamah, Yasir, Campanharo, Hasan Hüseyin, Muğdat, İlhan, Lennon, Kanga

ERZURUMSPOR: Farnolle, Murat, Mina, Hasan, Kaan, Boumal, Emrah, İbrahim, Obertan, Novikovas, Muhammed

'nda 13:30'da başlayan mücadeleyi Tugay Kaan Numanoğlu yönetti.

BİZE ULAŞIN