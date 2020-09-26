Kayserispor 1-3 BB Erzurumspor | MAÇ SONUCU

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Transferleriyle dikkatleri üzerine çeken Kayserispor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaştı. Zorlu mücadeleyi BB Erzurumspor 2-1 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.

BB Erzurumspor'a galibiyeti getiren golleri 42. dakikada Rashad Muhammed, 45+4. dakikada Arvydas Novikovas, 90+4. dakikada ise Sissoko kaydetti.

Kayserispor'un tek golünü ise 83. dakikada Pedro Henrique penaltıdan attı.

KAYSERİSPOR-ERZURUMSPOR İLK 11'LER

KAYSERİSPOR: Lung, Lopes, Kolovetsios, Attamah, Yasir, Campanharo, Hasan Hüseyin, Muğdat, İlhan, Lennon, Kanga

ERZURUMSPOR: Farnolle, Murat, Mina, Hasan, Kaan, Boumal, Emrah, İbrahim, Obertan, Novikovas, Muhammed

Büyükşehir Kadir Has Stadyumu'nda 13:30'da başlayan mücadeleyi Tugay Kaan Numanoğlu yönetti.