Cimbom’un keyfi yerinde! İşte Süper Lig'de haftanın panoraması (2. hafta)

Süper Lig her geçen hafta giderek ısınıyor. Takım sayısının fazla olması ve büyük maçların ilk haftalarda oynanması sebebi ile heyecan artıyor. Geçen hafta Trabzonspor-Beşiktaş maçından sonra bu hafta gözler Başakşehir ile Galatasaray arasındaki mücadeleye çevrilmişti. Aslan, Fatih Terim'in taktikleriyle Başakşehir'e karşı müthiş bir ilk yarı oynadı. İkinci devre oyun dengelense de Cimbom 2-0 ile 3 puanı aldı. Sivasspor geriye düştüğü maçta Erzurumspor'u 4 dakikada 2 golle geçti.

FORVETSİZLİK ETKİLEDİ

Fenerbahçe evinde 9 kişilik Hatayspor'u, Trabzonspor da deplasmanda 10 kişi kalan Denizlispor'u yenemedi. İki takım da sahadan beraberlikle ayrıldı. Kanarya'da Lazio'ya giden Vedat Muriç'in yeri dolmadı. Karadeniz Fırtınası'nda ise RB Leipzig ile anlaşan Alexander Sörloth'un yokluğu hissedildi. Afobe uzun zaman sonra oynadı. Gelecek adına iyi sinyaller verdi. Beşiktaş yine 3 puana uzanıyordu ancak genç Gökdeniz nefis golle maçı 1-1'e getirdi. Alanyaspor 2'de 2 ile başlayarak gözdağı verdi.

İŞTE SÜPER LİG'DE HAFTANIN 'EN'LERİ!

HAFTANIN TAKIMI: GALATASARAY

Cimbom sezona çok iyi başladı. Deplasmanda Başakşehir engelini de 3 puanla geçerek F.Bahçe derbisi öncesi moral buldu.

HAFTANIN SÖZÜ: AHMET NUR ÇEBİ

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin Antalyaspor cephesine tepkisi sürdü. Siyah-beyazlı kulübün başkanı, corona virüsü testini tekrarlamayan Akdeniz ekibi için A SPOR'a yaptığı açıklamada "Antalyaspor koronavirüs testi olmayarak bize ayıp etti. Bizi riske attılar" ifadelerini kullandı. Tüm hafta boyunca Beşiktaş cephesinin gözü Antalyaspor'un koronavirüs testine çevrilmişti.

HAFTANIN GOLÜ: BELHANDA

Aslan müthiş organize bir gol attı. Diagne, Emre, Babel paslaşması sonrası Belhanda ayak dışıyla golünü attı.

HAFTANIN ASİSTİ: SONER - GÖZTEPE

İzmir ekibinin yıldızı, Halil'e müthiş asist yaptı. Raket gibi kullandığı sol ayağıyla ölçülü bir pas attı, Halil'i kaleciyle karşı karşıya bıraktı. O da golü attı.

HAFTANIN KURTARIŞI: FATİH - GALATASARAY

Başakşehir'in baskısını artırdığı anlarda Fatih Öztürk tecrübesini konuşturdu. Kerim Frei'in yakın mesafeden şutunda kalesinde güçlü durdu.

HAFTANIN HOCASI: RIZA ÇALIMBAY

Yiğidolarda işler yolunda gitmezken deneyimli çalıştırıcı yerinde değişikliklerle maçı çevirdi. Rıza Çalımbay oyuna soktuğu Kone ile beraberliği sağladı. Yaptığı dokunuşlarla Sivasspor, Erzurumspor deplasmanında 4 dakikada bulduğu 2 golle zorlu karşılaşmayı çevirmeyi başardı.