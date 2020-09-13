Kayserispor - Kasımpaşa maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig 2020-2021 sezonunun ilk haftasında kritik bir 90 dakika futbolseverleri bekliyor. Kayserispor ile Kasımpaşa kozlarını paylaşacak. Mücadele corona virüsü salgını önlemleri sebebiyle seyircisiz oynanacak. Maçın yayın saati ve kanalı da araştırılıyor. Peki, Kayserispor - Kasımpaşa maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

KAYSERİSPOR - KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Kayserispor - Kasımpaşa maçı 13 Eylül'de saat 17:00'da beIN Sports HD 1'de canlı yayınlanacak.

KAYSERİSPOR - KASIMPAŞA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Kayserispor: Silviu Lung, Miguel Lopes, Kolovetsios, Sapunaru, Yasir Subaşı, Attamah, Campanharo, Aaron Lennon, Avramovski, Mario Situm, Muğdat Çelik

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Tirpan, Jeanvier, Brecka, Haddadi, Pavelka, Aytaç Kara, Varga, Hajradinovic, Yusuf Erdoğan, Koita

KAYSERİSPOR - KASIMPAŞA MAÇININ HAKEMİ KİM?

Kadir Has Stadyumu'nda saat 17:00'de başlayacak mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.