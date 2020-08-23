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23 Ağustos 2020, Pazar
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K.Gümrük’te

Vato Arveladze K.Gümrük’te

’nin yeğeni olan 22 yaşındaki 10 numara yeni sezonda ’de boy gösterecek. Vato, kanatlarda da görev yapabiliyor.

Süper Lig'in yeni ekibi flaş transferlere devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde İtalyan kaleci Emiliano Viviano'yu kadrosuna katan kırmızı-siyahlılar, 1. Lig ekibi Locomotive'den 'yi etti. 22 yaşındaki futbolcu bir dönem 'da top koşturan ve daha sonra teknik direktörlük yapan 'nin yeğeni. Vato, forvet arkası pozisyonunda 10 numaralı kimlikle mücadele ediyor. Görev verildiğinde kanatlarda da oynuyor. 1.84 boyundaki futbolcu geçen sezon 10 maçta 463 dakika süre aldı ve 1 gol, 1 asistle oynadı. Milli takımda ise 2 maçta 1 golü var.
  1. 23.8.2020
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