Ömer Erdoğan Hatayspor’da
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Hatay'da teknik direktörlük görevine Ömer Erdoğan getirildi. Erdoğan son olarak, Süper Lig vizesi alan Fatih Karagümrük'te çalışmıştı. Bordo-beyazlılar, takımı Süper Lig'e taşıyan Teknik Direktör Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırmıştı.
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Hatay'da teknik direktörlük görevine Ömer Erdoğan getirildi. Erdoğan son olarak, Süper Lig vizesi alan Fatih Karagümrük'te çalışmıştı. Bordo-beyazlılar, takımı Süper Lig'e taşıyan Teknik Direktör Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırmıştı.
- 12.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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