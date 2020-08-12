Ömer Erdoğan Hatayspor’da - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
12 Ağustos 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Süper Lig Ömer Erdoğan Hatayspor’da

Hatayspor’da

Ömer Erdoğan Hatayspor’da

'in yeni ekiplerinden 'da teknik direktörlük görevine getirildi. Erdoğan son olarak, Süper Lig vizesi alan 'te çalışmıştı. Bordo-beyazlılar, takımı Süper Lig'e taşıyan ile yollarını ayırmıştı.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden 'da teknik direktörlük görevine getirildi. Erdoğan son olarak, vizesi alan 'te çalışmıştı. Bordo-beyazlılar, takımı Süper Lig'e taşıyan ile yollarını ayırmıştı.

  1. 12.8.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ömer Erdoğan Hatayspor’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA