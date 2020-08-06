Ayrım yapmadık

Türkiye Futbol Federasyonu, harcama limitleriyle ilgili açıklama yaptı. Önceki gün kulüplerin gelecek sezonki bütçe sınırını belirleyen TFF gelen tepkilere yanıt verdi. TFF kulüplerin isteği ve desteğiyle Türk futbolunun geleceği için limitsiz harcama düzenini kontrol altına almak amacıyla bu sistemi 1 yıl önce hayata geçirdiğini hatırlatarak, "Takım Harcama Limitleri, kulüplerimiz tarafından beyan edilen ve bağımsız denetçiler tarafından onaylanan finansal raporlar esas alınarak tespit edilir. Tüm kulüpler için limitler aynı hesaplama metotları ile belirlenir ve ayrım olmaz" ifadeleri kullanıldı

SAĞLIKLI BİR YAPI KURULMASI ADINA

Kulüplerin sürdürülebilir ve sağlıklı bir finansal yapıya kavuşturulması için getirilen bu sistemin uygulanmaması veya esnetilmesi durumunda yaşanacak zararın gözden kaçırılmaması gerektiği vurgulanarak, "TFF, Türk futbolunun yarınları için talimatı kararlılıkla uygulamaya devam edecektir. Futbolumuzun kaos ortamına sürüklenmemesi için kulüplerimizin görev ve sorumluluklarının bilinciyle hareket edeceklerine inancımız da tamdır" ifadeleri kullanıldı.

4 KULÜBÜN BORCU 5.8 MİLYARA ÇIKTI

TFF halka açık olan G.Saray, F.Bahçe, Beşiktaş ve Trabzon'un borçlarının çok arttığını söylerken, "2010 yılında halka açık 4 futbol kulübünün toplam finansal borcu 329 milyon lira iken 2019 yılı açıklanan son verilere göre bu tutar 17.5 kat artarak 5.8 milyar liraya ulaşmıştır. Halka açık 4 kulübümüzün 2010 yılında 827 milyon lira olan toplam yükümlülükleri 10 kat artarak 2019 yılında 8,4 milyar liraya çıkmıştır. Kulüplerin borçları varlıklarından 2.5 milyar lira fazladır" denildi.

LİMİTLER NASIL HESAPLANDI?

TFF, harcama limitlerinin hesaplanmasıyla ilgili bilgilendirme de yaptı. Hesaplamada 2 yöntemin kullanıldığı vurgulanarak, 2019-20 ve 2020-21 sezonlarında iki yöntem ile bulunan tutarların ortalaması alındığı kaydedildi. Bu yöntemlerden birinde negatif sonuca ulaşılması halinde, harcamanın negatif olması halinde, diğer yöntem ile hesaplanan tutarın ortalama için kullanıldığı belirtildi.

KULÜPLERİN HABERİ VARDI!

TFF Başkanı Nihat Özdemir, harcama limitlerinden kulüplerin haberi olduğunu savunurken, "Bilançolarını verdiler, bizim Finansal Sicil Kurulumuz da onu inceledi ki çok etkili ve bilgili bir kurul. Sonra CEO'ları, hepsi bu rakamları biliyorlardı, onlara sürpriz olmadı. Biz de harcama limitlerini hesaplayarak kamuoyuna açıkladık" dedi.