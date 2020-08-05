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05 Ağustos 2020, Çarşamba
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'den haberler (06.08.20)

Süper Lig'den haberler (06.08.20)

'de günün öne çıkan haberlerini ve kulüplerde yaşanan son gelişmeleri fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte detaylar...

PAŞA'NIN MENSAH ISRARI

'un yıldız ismi Bernard 'a eski kulübü talip oldu. Kasımpaşa'ya 2017'de 'den kiralanarak gelen 25 yaşındaki Ganalı futbolcu, önce 2018'de Kayseri'ye kiralanmış, sonra 2019'da satılmıştı.

ANKARA'DA KALACAK

G.Birliği'nin yeni sezon öncesi kamp programı belli oldu. Kırmızısiyahlılar, Tesisleri'nde 11 Ağustos Salı günü saat 16.00'da toplanacak. Başkent temsilcisi, ilk antrenmanına çıkacak.

DENİZLİSPOR'DA SEÇİM HAZIRLIĞI

Denizlispor Başkanı yönetimi güçlendirmek için eylül ayında genel kurula gitme kararı aldı. İç transferde ile imzalayan yeşil-siyahlıların ve 'la da anlaşmaya yakın olduğu belirtildi. Teknik direktör adayları arasında ise ilk sırada yer alıyor. Ayrıca kaleci, defans, orta saha ve forvete yapılacak.

BULUT'UN YERİNE ÇAĞDAŞ ATAN

F.Bahçe ile anlaşan Erol Bulut'un yerine 'ı düşünüyor. Taraflar arasında ufak pürüzlerin olduğu ve Çağdaş Atan'ın bugün Alanyaspor'a imza atacağı öğrenildi. Halen 'ta 'ın yardımcılığını yapan genç teknik adam, bir dönem yine Sergen Yalçın ile birlikte Aytemiz Alanyaspor'da görev yapmıştı.

  1. 06.08.2020
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