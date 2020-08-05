Süper Lig'den haberler (06.08.20)
Süper Lig'de günün öne çıkan haberlerini ve kulüplerde yaşanan son gelişmeleri fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte detaylar...
PAŞA'NIN MENSAH ISRARI
Kayserispor'un yıldız ismi Bernard Mensah'a eski kulübü Kasımpaşa talip oldu. Kasımpaşa'ya 2017'de Atletico Madrid'den kiralanarak gelen 25 yaşındaki Ganalı futbolcu, önce 2018'de Kayseri'ye kiralanmış, sonra 2019'da satılmıştı.
ANKARA'DA KALACAK
G.Birliği'nin yeni sezon öncesi kamp programı belli oldu. Kırmızısiyahlılar, İlhan Cavcav Tesisleri'nde 11 Ağustos Salı günü saat 16.00'da toplanacak. Başkent temsilcisi, ilk antrenmanına çıkacak.
DENİZLİSPOR'DA SEÇİM HAZIRLIĞI
Denizlispor Başkanı yönetimi güçlendirmek için eylül ayında genel kurula gitme kararı aldı. İç transferde Mustafa Yumlu ile imzalayan yeşil-siyahlıların Zeki Yavru ve Oğuz Yılmaz'la da anlaşmaya yakın olduğu belirtildi. Teknik direktör adayları arasında ise ilk sırada Tolunay Kafkas yer alıyor. Ayrıca kaleci, defans, orta saha ve forvete transfer yapılacak.
BULUT'UN YERİNE ÇAĞDAŞ ATAN
Alanyaspor F.Bahçe ile anlaşan Erol Bulut'un yerine Çağdaş Atan'ı düşünüyor. Taraflar arasında ufak pürüzlerin olduğu ve Çağdaş Atan'ın bugün Alanyaspor'a imza atacağı öğrenildi. Halen Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın yardımcılığını yapan genç teknik adam, bir dönem yine Sergen Yalçın ile birlikte Aytemiz Alanyaspor'da görev yapmıştı.
- 06.08.2020
- Kopenhag - Başakşehir maçından kareler...
- İşte Galatasaraylı taraftarların Arda Turan paylaşımları!
- Son dakika transfer haberleri: Mert Hakan Yandaş transferi iptal mi? İşte Rıza Çalımbay'ın cevabı...
- Süper Lig futbolcularının değerleri güncellendi! İşte o sıralama...
- Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe ve Beşiktaş peşindeydi! Galatasaray o isimle el sıkıştı
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Süper Lig'den haberler (06.08.20) haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.