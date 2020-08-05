Süper Lig'den haberler (06.08.20)

PAŞA'NIN MENSAH ISRARI

Kayserispor'un yıldız ismi Bernard Mensah'a eski kulübü Kasımpaşa talip oldu. Kasımpaşa'ya 2017'de Atletico Madrid'den kiralanarak gelen 25 yaşındaki Ganalı futbolcu, önce 2018'de Kayseri'ye kiralanmış, sonra 2019'da satılmıştı.

ANKARA'DA KALACAK

G.Birliği'nin yeni sezon öncesi kamp programı belli oldu. Kırmızısiyahlılar, İlhan Cavcav Tesisleri'nde 11 Ağustos Salı günü saat 16.00'da toplanacak. Başkent temsilcisi, ilk antrenmanına çıkacak.

DENİZLİSPOR'DA SEÇİM HAZIRLIĞI

Denizlispor Başkanı yönetimi güçlendirmek için eylül ayında genel kurula gitme kararı aldı. İç transferde Mustafa Yumlu ile imzalayan yeşil-siyahlıların Zeki Yavru ve Oğuz Yılmaz'la da anlaşmaya yakın olduğu belirtildi. Teknik direktör adayları arasında ise ilk sırada Tolunay Kafkas yer alıyor. Ayrıca kaleci, defans, orta saha ve forvete transfer yapılacak.

BULUT'UN YERİNE ÇAĞDAŞ ATAN

Alanyaspor F.Bahçe ile anlaşan Erol Bulut'un yerine Çağdaş Atan'ı düşünüyor. Taraflar arasında ufak pürüzlerin olduğu ve Çağdaş Atan'ın bugün Alanyaspor'a imza atacağı öğrenildi. Halen Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın yardımcılığını yapan genç teknik adam, bir dönem yine Sergen Yalçın ile birlikte Aytemiz Alanyaspor'da görev yapmıştı.