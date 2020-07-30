Ligde kalanlar çok mutlu

KAYSERİSPOR: CUMHURBAŞKANIMIZA MİNNETTARIZ

Bu kararın alınmasında önemli payı bulunan Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı çok mutluydu. Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Gözbaşı şu açıklamayı yaptı: "Sayın Cumhurbaşkanımız, değerli Spor Bakanımız, Kulüpler Birliği Başkanımız, TFF Başkanımız Nihat Özdemir, herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah Süper Lig'de bu sezon daha emin adımlarla devam edeceğiz."

YENİ MALATYA: ÇİFTE BAYRAM

Yeni Malatyaspor cephesi alınan karar sonrası çok keyifliydi. Başkan Adil Gevrek şöyle konuştu: "Sayın Cumhurbaşkanımıza, Bakanımıza ve sayın Malatyalı siyasilere çok teşekkür ederim, çok büyük emekleri var, çok uğraştılar. Malatya olarak çok mutluyuz. Çifte bayram yaşıyoruz."

ANKARAGÜCÜ: DOĞRU BİR KARAR ALINDI

Ankaragücü cephesinde küme düşme kararının kalkması büyük bir sevinçle karşılandı. Başkan Fatih Mert, şu cümlelerle mutluluğunu açıkladı: "Bütün kulüplerimiz ortak bir kararla bu sonucun çıkmasına katkıda bulundu. Toplantı sonucu bu doğru karar çıktı. Herkese teşekkür ediyoruz."