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30 Temmuz 2020, Perşembe
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Ligde kalanlar çok mutlu

Ligde kalanlar çok mutlu

Bu kararın alınmasında önemli payı bulunan Başkanı çok mutluydu.  Malatyaspor cephesi alınan karar sonrası çok keyifliydi. Ankaragücü cephesinde küme düşme kararının kalkması büyük bir sevinçle karşılandı.

KAYSERİSPOR: CUMHURBAŞKANIMIZA MİNNETTARIZ

Bu kararın alınmasında önemli payı bulunan Başkanı çok mutluydu. Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Gözbaşı şu açıklamayı yaptı: ", değerli Spor Bakanımız, Kulüpler Birliği Başkanımız, Başkanımız , herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah 'de bu sezon daha emin adımlarla devam edeceğiz."

YENİ MALATYA: ÇİFTE BAYRAM

Malatyaspor cephesi alınan karar sonrası çok keyifliydi. Başkan Adil Gevrek şöyle konuştu: "Sayın Cumhurbaşkanımıza, Bakanımıza ve sayın Malatyalı siyasilere çok teşekkür ederim, çok büyük emekleri var, çok uğraştılar. olarak çok mutluyuz. Çifte bayram yaşıyoruz."

ANKARAGÜCÜ: DOĞRU BİR KARAR ALINDI

Ankaragücü cephesinde küme düşme kararının kalkması büyük bir sevinçle karşılandı. Başkan Fatih Mert, şu cümlelerle mutluluğunu açıkladı: "Bütün kulüplerimiz ortak bir kararla bu sonucun çıkmasına katkıda bulundu. Toplantı sonucu bu doğru karar çıktı. Herkese teşekkür ediyoruz."

  1. 30.7.2020
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