Ligde kalanlar çok mutlu
Bu kararın alınmasında önemli payı bulunan Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı çok mutluydu. Yeni Malatyaspor cephesi alınan karar sonrası çok keyifliydi. Ankaragücü cephesinde küme düşme kararının kalkması büyük bir sevinçle karşılandı.
KAYSERİSPOR: CUMHURBAŞKANIMIZA MİNNETTARIZ
Bu kararın alınmasında önemli payı bulunan Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı çok mutluydu. Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Gözbaşı şu açıklamayı yaptı: "Sayın Cumhurbaşkanımız, değerli Spor Bakanımız, Kulüpler Birliği Başkanımız, TFF Başkanımız Nihat Özdemir, herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah Süper Lig'de bu sezon daha emin adımlarla devam edeceğiz."
YENİ MALATYA: ÇİFTE BAYRAM
Yeni Malatyaspor cephesi alınan karar sonrası çok keyifliydi. Başkan Adil Gevrek şöyle konuştu: "Sayın Cumhurbaşkanımıza, Bakanımıza ve sayın Malatyalı siyasilere çok teşekkür ederim, çok büyük emekleri var, çok uğraştılar. Malatya olarak çok mutluyuz. Çifte bayram yaşıyoruz."
ANKARAGÜCÜ: DOĞRU BİR KARAR ALINDI
Ankaragücü cephesinde küme düşme kararının kalkması büyük bir sevinçle karşılandı. Başkan Fatih Mert, şu cümlelerle mutluluğunu açıkladı: "Bütün kulüplerimiz ortak bir kararla bu sonucun çıkmasına katkıda bulundu. Toplantı sonucu bu doğru karar çıktı. Herkese teşekkür ediyoruz."
- 30.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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