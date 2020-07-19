Aytemiz Alanyaspor 1-0 Denizlispor | MAÇ SONUCU
Süper Lig'in 33. haftasında Aytemiz Alanyaspor, Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda konuk ettiği Denizlispor'u 90+5'te bulduğu golle 1-0 mağlup ederek kritik 3 puana imza attı.
Süper Lig'in 33. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Denizlispor karşı karşıya geldi.
Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Alanyaspor 1-0 kazandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 90+5'te Onur Bulut kaydetti.
MAÇTAN DAKİKALAR
9'uncu dakikada sağ kanatta gelişen Denizlispor kontra atağında Murawski'nin pasında topla buluşan Recep, Alanyaspor kalesini yokladı. Kaleci Marafona topu kornere çeldi.
24'üncü dakikada Alanyasporlu Bakasetas'ın kullandığı köşe vuruşuna Musa ceza sahası çizgisinden topa sert vurdu ancak top auta çıktı.
30'uncu dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında ceza sahasına giren Efecan, ceza sahası içindeki Bakasetas'a pasını verdi. Bakasetas'ın şutu yandan dışarı çıktı.
49'uncu dakikada gelişen Alanyaspor atağında orta sahada Tzavellas'ın ara pasında topla buluşan Emircan topu ileri taşıyarak ceza sahası yayına koşu yapan Bakasetas'a verdi. Bakasetas topu kontrol ederek sert vurdu, top az farkla auta gitti.
58'inci dakikada Alanyasporlu Bakasetas'ın soldan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içindeki Musa topa yükselirken kaleci Hüseyin topu kontrol etti.
81'inci dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Juanfran ceza sahası içinden ortaladığı topu arka direkte alan Cisse yavaş vurdu, top kaleci Hüseyin'de kaldı.
90+5'inci dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Juanfran'ın pasıyla topla buluşan Fernandes, ceza sahası içindeki Onur'a topu aktardı. Bu oyuncu ise sağdan gelişine sert vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0
Karşılaşmayı Aytemiz Alanyaspor 1-0'lık üstünlükle tamamladı.
- 19.07.2020
- Güncelleme: 20.07.2020 00:04
- Süper Lig'de kim Avrupa'ya gidiyor? İşte güncel puan durumu! (33. hafta)
- Beşiktaş'ın gündemindeki Elia'dan resmi açıklama! Transfer...
- Fenerbahçe'ye Beşiktaş derbisi öncesi transfer sürprizi! Vedat Muriqi'yi izleyecek isim...
- Victor Ruiz'in ayrılığında Galatasaray detayı! Havalimanına götüren araç...
- Spor yazarları Galatasaray-Göztepe maçını değerlendirdi
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Aytemiz Alanyaspor 1-0 Denizlispor | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.