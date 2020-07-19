Aytemiz Alanyaspor 1-0 Denizlispor | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 33. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Denizlispor karşı karşıya geldi.

Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Alanyaspor 1-0 kazandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 90+5'te Onur Bulut kaydetti.

MAÇTAN DAKİKALAR

9'uncu dakikada sağ kanatta gelişen Denizlispor kontra atağında Murawski'nin pasında topla buluşan Recep, Alanyaspor kalesini yokladı. Kaleci Marafona topu kornere çeldi.



24'üncü dakikada Alanyasporlu Bakasetas'ın kullandığı köşe vuruşuna Musa ceza sahası çizgisinden topa sert vurdu ancak top auta çıktı.



30'uncu dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında ceza sahasına giren Efecan, ceza sahası içindeki Bakasetas'a pasını verdi. Bakasetas'ın şutu yandan dışarı çıktı.



49'uncu dakikada gelişen Alanyaspor atağında orta sahada Tzavellas'ın ara pasında topla buluşan Emircan topu ileri taşıyarak ceza sahası yayına koşu yapan Bakasetas'a verdi. Bakasetas topu kontrol ederek sert vurdu, top az farkla auta gitti.



58'inci dakikada Alanyasporlu Bakasetas'ın soldan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içindeki Musa topa yükselirken kaleci Hüseyin topu kontrol etti.



81'inci dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Juanfran ceza sahası içinden ortaladığı topu arka direkte alan Cisse yavaş vurdu, top kaleci Hüseyin'de kaldı.



90+5'inci dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Juanfran'ın pasıyla topla buluşan Fernandes, ceza sahası içindeki Onur'a topu aktardı. Bu oyuncu ise sağdan gelişine sert vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0



Karşılaşmayı Aytemiz Alanyaspor 1-0'lık üstünlükle tamamladı.