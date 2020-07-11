VAR yanlış uygulandı

MHK eski başkanlarından Yusuf Namoğlu, A Spor'da canlı yayınlanan Takım Oyunu programında önemli açıklamalarda bulundu. Yazarlarımız Erman Toroğlu ve Reha Kapsal'ın sorularını yanıtlayan Namoğlu, Süper Lig'deki hakemleri ve hakem kararlarını, VAR sistemini değerlendirdi. . Namoğlu, "VAR iyi anlatıldı mı, sistem iyi kullanılıyor mu?" sorusunu şöyle yanıltadı: "Biz eğitimlere başladığımızda sadece İtalya'da uygulama yapılmaktaydı. Hollanda büyük uğraşlar verdi ama devreye sokamadı. Sonra Almanya'da uygulandı. Biz hakemlerimizde eğitime başlamıştık. Hatanın minimuma indiği bir ortamı VAR'ın getireceğini, adaletin daha çok sağlanacağı ve herkesin rahat edeceğini düşünerek VAR'ın devreye girmesini istedik. Mevcut protokole göre, VAR, pozisyonla ilgili kanaatini söyleyemiyor.

Bu sene IFAB benim düşündüğüm düşünceyi hayata geçirdi. Ben bu uygulamayı yaptığım zaman 'Türk işi VAR' dendi. Şimdi dünya bunu yapıyor. VAR hakemi, görüşünü belli edebilecek. Bu sene uygulananlar bana göre yanlıştı. "Dünya Türk işi VAR"a gidiyor, yeni sezonda VAR görüşünü hakeme belirtebilecek." VAR'daki yanlışlıklara değinen Yusuf Namoğlu, "Yeni Süper Lig'e çıkmış olan hakemler VAR'da, FIFA kokartı olanlar sahada… Bu doğru değil. Bu dönemde VAR'da oturan hakem görüşünü belli edebilecek. Mesela Cüneyt Çakır'a yeni çıkan bir hakemin görüşünü söyleyebilmesi kolay değil. Trabzonspor- Galatasaray maçında doğru olduğu gibi sahada Cüneyt Çakır, VAR'da Ali Palabıyık vardı" diye konuştu. Görevi sırasında kendisine 'Bu hakemi ata' diyen olmadığını, yönettiği maçlardan dolayı hakemi eleştirilerin olduğunu belirten Namoğlu, istifası için de, "Nedenlerin içinde bizi çalışamaz noktaya getiren şeyler de vardı" yorumunu yaptı.

"Bu şartlarda bir daha MHK'de görev almam" diyen Namoğlu, "Davul da, tokmak da benim elimde olmalı" diye konuştu. Hakem camiasındaki akrabalık ilişkilerine de değinen MHK eski başkanı, "Hakemlerde akrabalık olabilir ama yetenek de olacak. Yeteneği yoksa torpille olmaz, olmamalı. Cüneyt Çakır yetenekli olarak çıkmış ve kendini dünyaya kabul ettirmiş. Kurullara bağlı. Oğlu akrabası diye değil, yeteneği varsa aldık. Yetenek, deneyim ve tecrübe önemli" ifadelerini kullandı. Namoğlu, medyada hakemleri ve kurulları eleştirenlerin tekrar MHK'de görev almalarını yanlış bulduğunu da belirtti

ÜMİT ÖZTÜRK DİNLEMEDİ

Yusuf Namoğlu, "Galatasaray-Trabzon maçında VAR'da Bülent, Ümit'i çağırdı, 'Ayağına basıyor' dedi. Ama Ümit Öztürk, görmesine rağmen gidip yanlış kararda ısrar etti... VAR, komite falan buna ne yapacak?" diye konuştu

YABANCI HAKEMLER

"Bu sene iyi maçlar çıkaran var. Hollanda'da FIFA hakemi Serdar var. Türkiye'ye geldi ve davet ettim. 'Gel Türkiye'de hakemlik yap' dedim. Kafası yattı, Hollanda'ya gitti. Hanımıyla konuştu ve olmadı. Yoksa onu ben Türkiye'ye getirecektim."