Beşiktaş ve Fenerbahçe'den Nurullah Aslan için teklif! - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
09 Temmuz 2020, Perşembe
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Haberler Süper Lig Başkan teklifleri açıkladı! Hem Beşiktaş hem de F.Bahçe...

ve 'den için teklif!

Beşiktaş ve Fenerbahçe'den Nurullah Aslan için teklif!

Hem hem de 'nin transfer teklifinde bulunduğu forması giyen genç kaleci için Karadeniz ekibinin başkanı önemli açıklamalarda bulundu.

Başkanı , ve 'nin transfer teklifinde bulunduğu kalecileri hakkında açıklamalarda bulundu.

Yüksel Yıldırım, "Nurullah Aslan için hem Beşiktaş'tan hem de Fenerbahçe'den resmi transfer teklifi aldık. Nurullah'ı satmayacağız demiyoruz. Nurullah'ı şu an için satmayacağız. Nurullah'ın TFF 1. Lig tecrübesi eksik. Bana göre en az 2 yıl oynaması da gerek. Nurullah şımarmayacak, Nurullah 7/24 çalışacak. Ben de onu dünya yıldızı yapacağım. Nurullah neden bir gün 'un kalesini korumasın? dedi.

Ajansspor'a konuşan Başkan Yıldırım, "Nurullah'ı Türkiye'de vereceğim kulüpler bonservis ödemesini yapabilecek mi? Ne yazık ki yapamayacak. Kiev'de Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool - maçını izlemiştim. Liverpool kaleci Karius'un hatalarıyla rezil olmuştu. Ben inanıyorum; Nurullah, Karius'tan daha iyilerini yapar. Nurullah'ı 3-5 milyon Euro'ya Beşiktaş'a satacağıma, 50-60-80 milyon Euro'lara Liverpool gibi takımlara satmak isterim. Neden olmasın? Fenerbahçe oynatmadığı Eljif Elmas'ı 'ye 17 milyon Euro'ya sattı. Biz oynattığımız oyuncuyu satacağız." ifadelerini kullandı.

1997 doğumlu kaleci Nurullah Aslan, bu sezon 28 maçta kalesinde yalnızca 11 gol gördü.

  1. 09.07.2020
  2. Güncelleme: 09.07.2020 16:37
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