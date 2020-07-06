Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Galatasaray... - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
06 Temmuz 2020, Pazartesi
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'de şampiyonluk oranları güncellendi! ...

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Galatasaray...

'de 30. hafta maçlarında alınan sonuçların ardından İddaa risk yönetimi şampiyonluk oranlarını güncelledi. Haftayı kayıpsız geçen lider 'in oranı 1.50'den 1.40'a düşerken,  'ı deviren  'un oranı 2.45 olarak açıklanırken, Galatasaray'ın oranının 15'ten 1500'e yükselmesi dikkat çekti.

'de 30. hafta maçlarında alınan sonuçların ardından İddaa risk yönetimi şampiyonluk oranlarını güncelledi. Haftayı kayıpsız geçen 'in oranı 1.40, 'ı yenen 'un oranı ise 2.45 olarak açıklandı. Puan kayıplarına devam eden 'un oranı 1000'e, Trabzonspor maçından puansız ayrılan Galatasaray'ın oranı ise 1500'e geriledi. 'ın oranı da Galatasaray gibi 1500.

Süper Lig 30. hafta şampiyonluk oranları

1.40 Başakşehir

2.45 Trabzonspor

1000 Sivasspor

1500 Galatasaray

1500 Beşiktaş

Süper Lig 29. hafta şampiyonluk oranları ise şu şekildeydi

1.50 Başakşehir

2.20 Trabzonspor

50.00 Galatasaray

60.00 Sivasspor

500.00 Beşiktaş

  1. 06.07.2020
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