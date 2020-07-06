Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Galatasaray...
Süper Lig'de 30. hafta maçlarında alınan sonuçların ardından İddaa risk yönetimi şampiyonluk oranlarını güncelledi. Haftayı kayıpsız geçen lider Başakşehir'in oranı 1.50'den 1.40'a düşerken, Galatasaray 'ı deviren Trabzonspor 'un oranı 2.45 olarak açıklanırken, Galatasaray'ın oranının 15'ten 1500'e yükselmesi dikkat çekti.
Süper Lig'de 30. hafta maçlarında alınan sonuçların ardından İddaa risk yönetimi şampiyonluk oranlarını güncelledi. Haftayı kayıpsız geçen Başakşehir'in oranı 1.40, Galatasaray 'ı yenen Trabzonspor 'un oranı ise 2.45 olarak açıklandı. Puan kayıplarına devam eden Sivasspor'un oranı 1000'e, Trabzonspor maçından puansız ayrılan Galatasaray'ın oranı ise 1500'e geriledi. Beşiktaş'ın oranı da Galatasaray gibi 1500.
Süper Lig 30. hafta şampiyonluk oranları
1.40 Başakşehir
2.45 Trabzonspor
1000 Sivasspor
1500 Galatasaray
1500 Beşiktaş
Süper Lig 29. hafta şampiyonluk oranları ise şu şekildeydi
1.50 Başakşehir
2.20 Trabzonspor
50.00 Galatasaray
60.00 Sivasspor
500.00 Beşiktaş
- 06.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Galatasaray... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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