Süper Lig'den haberler (05.07.2020)

İŞTE G.ANTEP'TE YENİ HEDEF

Denizli galibiyetiyle kalan haftalar öncesi rahat bir nefes alan Gaziantep'te söz hocanın... Denizli karşısında 3 puanı hak ettiklerini belirterek sözlerine başlayan Marius Sumudica, "Kalan 4 maçtan maksimum puanlar almaya çalışacağız. Futbol oynamaya devam edeceğiz Tatilde değiliz" dedi.

DENİZLİSPOR'DA FLAŞ GELİŞME

Son 4 haftada yalnızca 1 puan toplayan Denizlispor'da dün sıcak gelişmeler yaşandı. Ege ekibi, 8 haftadır takımın başında olan teknik direktör Bülent Uygun'la yollarını ayırdı. Sözleşmesi karşılıklı feshedilen Uygun, 8 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Horozla bu sezon Uygun'dan önce Yücel İldiz ve Mehmet Özdilek'le de çalışmıştı.

YİĞİDOLAR'DA TAM 5 EKSİK

Ligin 30. haftasında bugün Kasımpaşa'ya konuk olacak Sivasspor'da 5 eksik bulunuyor. Son haftaya kadar zirve yarışında olmayı hedefleyen kırmızı-beyazlılar, İstanbul deplasmanında sakatlıkları bulunan Rybalka, Hakan Arslan, Yasin Öztekin ile cezalı Caner ve Fatih'ten yoksun çıkacak. Yiğidolar, dün öğlen İstanbul'a ulaştı.

KASIMPAŞA PUSUYA YATTI

Tam 7 haftalık yenilmezlik serisi yakalayan ve bu süreçte 6 maçı kazanan Kasımpaşa, Sivasspor maçı öncesi pusuya yattı. Teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde dün son idmanını gerçekleştiren lacivertbeyazlılar, karşılaşma saatini beklemeye başladı. İstanbul ekibi, bugün oynanacak zorlu maça tam kadro çıkacak.

KONYASPOR GERİ SAYIMDA

Kümede kalma savaşı veren Konyaspor, bugün oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı. Son 3 haftada yalnızca 1 puan alabilen yeşil-beyazlılar, dün teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde bu maçın son idmanını yaptı. Konyaspor'da sakatlığı bulunan Guilherme, Hurtado ile cezalı Hadziahmetovic forma giyemeyecek.

Ç.RİZESPOR'DA TEK YOL 3 PUAN

Geçtiğimiz haftayı Denizlispor beraberliği ile kapatan Çaykur Rizespor, gözünü Konyaspor'a dikti. Teknik direktör Ünal Karaman, kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirtip, "Düşme potasıyla aramızda puan farkını açmak istiyoruz ve bu yüzden Konya maçı da bizim için çok önemli. Tek yol 3 puan" dedi.

KAYSERİSPOR TEK YÜREK

Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz, Beşiktaş maçı öncesi iddialı konuştu. Taraftarın son haftalarda özlediği Kayseri'yi izlediğini belirten Tokgöz, "Beşiktaş maçını alacağımıza inanıyoruz. Bitkisel hayattaki takımımızı, yoğun bakıma aldık. Ligde kalacağımız inancına sahibiz" dedi.