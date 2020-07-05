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05 Temmuz 2020, Pazar
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'den haberler (05.07.2020)

Süper Lig'den haberler (05.07.2020)

'de günün öne çıkan haberlerini ve kulüplerde yaşanan son gelişmeleri fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte detaylar...

İŞTE G.ANTEP'TE YENİ HEDEF
galibiyetiyle kalan haftalar öncesi rahat bir nefes alan Gaziantep'te söz hocanın... Denizli karşısında 3 puanı hak ettiklerini belirterek sözlerine başlayan Marius Sumudica, "Kalan 4 maçtan maksimum puanlar almaya çalışacağız. Futbol oynamaya devam edeceğiz Tatilde değiliz" dedi.

DENİZLİSPOR'DA FLAŞ GELİŞME
Son 4 haftada yalnızca 1 puan toplayan Denizlispor'da dün sıcak gelişmeler yaşandı. Ege ekibi, 8 haftadır takımın başında olan 'la yollarını ayırdı. Sözleşmesi karşılıklı feshedilen Uygun, 8 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Horozla bu sezon Uygun'dan önce ve 'le de çalışmıştı.

YİĞİDOLAR'DA TAM 5 EKSİK
Ligin 30. haftasında bugün 'ya konuk olacak 'da 5 eksik bulunuyor. Son haftaya kadar zirve yarışında olmayı hedefleyen kırmızı-beyazlılar, deplasmanında sakatlıkları bulunan Rybalka, , ile cezalı Caner ve Fatih'ten yoksun çıkacak. Yiğidolar, dün öğlen İstanbul'a ulaştı.

KASIMPAŞA PUSUYA YATTI
Tam 7 haftalık yenilmezlik serisi yakalayan ve bu süreçte 6 maçı kazanan Kasımpaşa, Sivasspor maçı öncesi pusuya yattı. Teknik direktör yönetiminde dün son idmanını gerçekleştiren lacivertbeyazlılar, karşılaşma saatini beklemeye başladı. İstanbul ekibi, bugün oynanacak zorlu maça tam kadro çıkacak.

KONYASPOR GERİ SAYIMDA
Kümede kalma savaşı veren , bugün oynayacağı maçının hazırlıklarını tamamladı. Son 3 haftada yalnızca 1 puan alabilen yeşil-beyazlılar, dün teknik direktör yönetiminde bu maçın son idmanını yaptı. Konyaspor'da sakatlığı bulunan Guilherme, Hurtado ile cezalı Hadziahmetovic forma giyemeyecek.

Ç.RİZESPOR'DA TEK YOL 3 PUAN
Geçtiğimiz haftayı Denizlispor beraberliği ile kapatan Çaykur Rizespor, gözünü Konyaspor'a dikti. Teknik direktör , kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirtip, "Düşme potasıyla aramızda puan farkını açmak istiyoruz ve bu yüzden Konya maçı da bizim için çok önemli. Tek yol 3 puan" dedi.

KAYSERİSPOR TEK YÜREK
Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz, maçı öncesi iddialı konuştu. Taraftarın son haftalarda özlediği Kayseri'yi izlediğini belirten Tokgöz, "Beşiktaş maçını alacağımıza inanıyoruz. Bitkisel hayattaki takımımızı, yoğun bakıma aldık. Ligde kalacağımız inancına sahibiz" dedi.

  1. 5.7.2020
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