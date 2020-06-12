3 bin saatlik eğitim

Turkcell Akademi Kurumsal'ın, TFF ve MHK işbirliği hakemlere özel geliştirdiği e-eğitim platformuyla hakemler evlerinde oldukları süre boyunca maçlara hazır hale geldi. Pandemi sonrası teknik eğitimler ve pozisyon eğitim programıyla zaten hazırlıklarını aksatmayan hakemler, mental olarak da formda kaldılar.