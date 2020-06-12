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12 Haziran 2020, Cuma
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3 bin saatlik eğitim

3 bin saatlik eğitim

'ın, ve işbirliği hakemlere özel geliştirdiği e-eğitim platformuyla hakemler evlerinde oldukları süre boyunca maçlara hazır hale geldi.

Turkcell Akademi Kurumsal'ın, ve işbirliği hakemlere özel geliştirdiği e-eğitim platformuyla hakemler evlerinde oldukları süre boyunca maçlara hazır hale geldi. Pandemi sonrası teknik eğitimler ve pozisyon eğitim programıyla zaten hazırlıklarını aksatmayan hakemler, mental olarak da formda kaldılar.

  1. 12.6.2020
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