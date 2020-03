''Play-off söz konusu değil''

Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, A Spor'a bağlanıp, merak edilen soruları yanıtladı. Öncelıkle ertelenen liglerin ne zaman başlayacağı sorusuna cevap veren Kasapoğlu, "Bilim Kurulu'nun çalışmaları, yönlendirmelerine göre en sağlıklı karar alınacaktır. UEFA Başkanı'nın açıklamaları vardı. Bunları dikkate almak lazım. Gereken neyse onun yapılacağından kimsenin şüphesi olmasın. Müsabakaların, organizasyonların tekrar sağlıklı şekilde oynatılabileceği günlere geldiğimizde en sağlıklı uygulamalar yapılacaktır. Ligin başlaması durumunda play-off tartışılak bir konu değil" dedi.



Kasapoğlu, sözlerine şöyle devam etti: "Özellikle altını çiziyorum. Her şeyin başı sağlık. Spor yöneticilerinin duyarlılığı ve Sağlık Kurulu'na, Bilim Kurulu'na güvenleri önemli. Spora, centilmenlik anlayışıyla en güçlü şekilde döneceğiz. Olimpiyatlara yönelik ciddi hazırlıklarımız var. Süreci irtifa kaybetmeden ciddi bir şekilde yürüteceğiz. Her alanda iddialı olan sporcularımızın iddiasını sürdürmesi için en ciddi desteği vereceğiz. Ülkemizin geldiği nokta malum. Mükemmel tesisleriyle sporculara verilen ciddi desteklerle iyi yerlere geldik. Bu konuda kulüplerle görüşmelerimiz devam ediyor. Gerek olimpiyatlarda gerek diğer müsabakalarda sporcularımız şanlı bayrağımızı en güzel şekilde dalgalandırmaya devam edecekler."



'BU SÜRECİ DE ATLATACAĞIZ'

Corona virüsü kapan G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim'le yöneticisi Abdurrahim Albayrak ve Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile ilgili de konuşan Kasapoğlu, şu ifadeleri kullandı: "Her biri inşallah güçlü bir şekilde dönecektir. 'Evde kal' kampanyasına spor camiası en iyi desteği veriyor. Bu süreci inşallah sporcusuyla, siyasetçisiyle, genciyle, büyükleriyle en güzel şekilde atlatacağız."

VİDEOLU PAYLAŞIM

Kasapoğlu dün akşam saatlerinde koronavirüs salgınına karşı başlatılan 'Evde Kal' çağrısına Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak destek verdiklerini sosyal medya hesaplarında paylaştığı film ile duyurdu. Dünya şampiyonu sporcuların yanı sıra Acun Ilıcalı, Cüneyt Çakır, Rıdvan Dilmen, Hakan Çelik gibi isimlerin ve sanatçıların destek verdiği filmde "Bu filmin yapım sürecinde hiçbir birey evden çıkmak zorunda kalmamıştır" denildi.