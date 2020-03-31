''Play-off söz konusu değil''
Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, “Ligler ne zaman başlayacak?” sorusunu yanıtladı: Gerekeni yapacağız. Ligin başlaması durumunda açıkçası play-off tartışılan konu değil.
Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, A Spor'a bağlanıp, merak edilen soruları yanıtladı. Öncelıkle ertelenen liglerin ne zaman başlayacağı sorusuna cevap veren Kasapoğlu, "Bilim Kurulu'nun çalışmaları, yönlendirmelerine göre en sağlıklı karar alınacaktır. UEFA Başkanı'nın açıklamaları vardı. Bunları dikkate almak lazım. Gereken neyse onun yapılacağından kimsenin şüphesi olmasın. Müsabakaların, organizasyonların tekrar sağlıklı şekilde oynatılabileceği günlere geldiğimizde en sağlıklı uygulamalar yapılacaktır. Ligin başlaması durumunda play-off tartışılak bir konu değil" dedi.
Kasapoğlu, sözlerine şöyle devam etti: "Özellikle altını çiziyorum. Her şeyin başı sağlık. Spor yöneticilerinin duyarlılığı ve Sağlık Kurulu'na, Bilim Kurulu'na güvenleri önemli. Spora, centilmenlik anlayışıyla en güçlü şekilde döneceğiz. Olimpiyatlara yönelik ciddi hazırlıklarımız var. Süreci irtifa kaybetmeden ciddi bir şekilde yürüteceğiz. Her alanda iddialı olan sporcularımızın iddiasını sürdürmesi için en ciddi desteği vereceğiz. Ülkemizin geldiği nokta malum. Mükemmel tesisleriyle sporculara verilen ciddi desteklerle iyi yerlere geldik. Bu konuda kulüplerle görüşmelerimiz devam ediyor. Gerek olimpiyatlarda gerek diğer müsabakalarda sporcularımız şanlı bayrağımızı en güzel şekilde dalgalandırmaya devam edecekler."
'BU SÜRECİ DE ATLATACAĞIZ'
Corona virüsü kapan G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim'le yöneticisi Abdurrahim Albayrak ve Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile ilgili de konuşan Kasapoğlu, şu ifadeleri kullandı: "Her biri inşallah güçlü bir şekilde dönecektir. 'Evde kal' kampanyasına spor camiası en iyi desteği veriyor. Bu süreci inşallah sporcusuyla, siyasetçisiyle, genciyle, büyükleriyle en güzel şekilde atlatacağız."
VİDEOLU PAYLAŞIM
Kasapoğlu dün akşam saatlerinde koronavirüs salgınına karşı başlatılan 'Evde Kal' çağrısına Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak destek verdiklerini sosyal medya hesaplarında paylaştığı film ile duyurdu. Dünya şampiyonu sporcuların yanı sıra Acun Ilıcalı, Cüneyt Çakır, Rıdvan Dilmen, Hakan Çelik gibi isimlerin ve sanatçıların destek verdiği filmde "Bu filmin yapım sürecinde hiçbir birey evden çıkmak zorunda kalmamıştır" denildi.
- 31.3.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
''Play-off söz konusu değil'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.