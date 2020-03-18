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18 Mart 2020, Çarşamba
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’den korona önlemi

TFF’den korona önlemi

ve ’nde bulunan çalışanlar ve yönetimini takip eden basın mensupları, koronavirüsü nedeniyle sağlık kontrollerinden geçirildi.

ve 'nde bulunan çalışanlar ve yönetimini takip eden basın mensupları, koronavirüsü nedeniyle sağlık kontrollerinden geçirildi.Tesislerdeki sağlık ekipleri, TFF'de bulunan kişilerin ateşlerini ölçtü.
  1. 18.3.2020
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