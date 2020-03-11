TFF: Kimseye faydası yok

Türkiye Futbol Federasyonu, hakemlere yönelik açıklamaların eleştiri boyutunu aştığını ifade ederek, şu açıklamayı yaptı: "MHK Başkanımız, kurulumuz ve hakemlerimizin temel sorun gibi gösterilmesini doğru bulmamaktayız. Kaldı ki bu tartışmaların kimseye de bir faydası olmamakta, Türk hakemliğine hiçbir artı sağlamamaktadır."