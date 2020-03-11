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11 Mart 2020, Çarşamba
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Haberler Süper Lig TFF: Kimseye faydası yok

: Kimseye faydası yok

TFF: Kimseye faydası yok

, hakemlere yönelik açıklamaların eleştiri boyutunu aştığını ifade etti.

Türkiye Futbol Federasyonu, hakemlere yönelik açıklamaların eleştiri boyutunu aştığını ifade ederek, şu açıklamayı yaptı: "MHK Başkanımız, kurulumuz ve hakemlerimizin temel sorun gibi gösterilmesini doğru bulmamaktayız. Kaldı ki bu tartışmaların kimseye de bir faydası olmamakta, Türk hakemliğine hiçbir artı sağlamamaktadır."

  1. 11.3.2020
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