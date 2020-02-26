Aslan gibi kükredi
Derbi haftasında gözlerin en çok çevrildiği maçta Cimbom, Kanarya önünde müthiş bir futbol sergiledi. Karşılığını da 3 golle almayı başardı. Kadıköy'de yüzü 20 yıl sonra gülen Aslan ligde 7'e 7 yaptı. Üst sıralara iyice yaklaştı. Fatih Terim ve öğrencilerinin yeni hedefi zirveyi ele geçirip yine şampiyon olmak. Beşiktaş mükemmel oynadığı maçta 'yılın futbolcusu' Sörloth'u aşamadı. Norveçli yıldız, gününde olmayan Trabzonspor'u 1 puana taşıdı.
SÜPER Lig'de tam anlamıyla derbiler haftasıydı. Fenerbahçe-Galatasaray, Beşiktaş-Trabzonspor ve Gençlerbirliği-Ankaragücü karşılaşmaları oynandı. Gözlerin çevrildiği Kadıköy'de 20 yıl sonra sevinen Cimbom oldu. Fatih Terim'in maç öncesi oyunculara tek tek kendi dillerinde yolladığı mektupları iyi okuyup derslerine çalışan futbolcular, İmparator'un kusursuz planını uyguladılar. Aslan tarihi bir galibiyetle hem 20 yıldır yaşadığı Kadıköy kabusunu bitirdi hem de Süper Lig'de 7'de 7 yaparak zirveyi yakaladı. Son 4 maçta 1 puan alan Kanarya ise karıştı.
'HAKSIZ REKABET' SÖRLOTH
Haftanın bir başka derbisinde Beşiktaş belki de sezonun en iyi futbolunu oynadı. Ancak bu sezon lige damga vuran isim Alexander Sörloth yine sahne aldı ve yenilgiye set çekti. Kartal, dünyaları kaçırdığı maçta Uğurcan Çakır'ı aşamadı. Ekuban'ın müthiş pasını gole çeviren Sörloth ile Fırtına 1 puanı kurtardı. Ankara derbisinde Gençlerbirliği tek golle Ankaragücü'nü devirmeyi başardı. Başakşehir, Martin Skrtel'in uzatmalardaki golüyle Çaykur Rizespor'u mağlup etti ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Kasımpaşa 7 hafta sonra 3 puanla tanıştı. Denizlispor'u yendiler.
HAFTANIN ASİSTİ: CALEB EKUBAN (TRABZONSPOR)
HAFTANIN KURTARIŞI: MUSLERA (GALATASARAY)
HAFTANIN TAKIMI: GALATASARAY
Cimbom, Fenerbahçe'yi kusursuz bir futbolla mağlup etti. Maçı 3 golle kazandı ancak çok daha fazlasını da atabilirdi. 7'de 7 yaparak zirveyi yakaladı.
HAFTANIN SÖZÜ: MEHMET YILMAZ
Trabzonspor'un eski forvet oyuncusu Mehmet Yılmaz, A SPOR'da katıldığı programda Alexander Sörloth'un muhteşem performansını öve öve bitiremedi. Mehmet Yılmaz "Şu anki formuyla Sörloth'u Türkiye'de tutabilecek bir stoper yok" ifadelerini kullandı.
HAFTANIN FOTOĞRAFI: F.Bahçe'nin G.Saray'a kaybettiği maç sonrası protokol tribünü karıştı. Ali Koç'un aşağı atlayarak taraftarla tartışması haftanın karesi oldu.
HAFTANIN YILDIZI: ONYEKURU (GALATASARAY)
HAFTANIN OLAYI: NURSAL BİLGİN'İ KAYBETTİK
Kasımpaşa'nın Denizlispor'u 2-0 yendiği maçta çok acı bir olay yaşandı. İstanbul ekibinin sportif direktörü Nursel Bilgin tribünde geçirdiği kalp krizi geçirdi. Maç bir süre durdu. Doktorlar hemen müdahale etti. Ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak Nursal Bilgin kurtarılamadı. Tüm kulüplerden Kasımpaşa'ya baş sağlığı mesajı geldi.
İNENLER:
YENİ MALATYA
ALANYASPOR
ERSUN YANAL
ÇAYKUR RİZE
ÇIKANLAR:
SKRTEL
KASIMPAŞA
MUSLERA
CEZA TAHTASI
KIRMIZI KART: Belhanda (Galatasaray), Deniz (Fenerbahçe), Sinan Gümüş (Antalya).
SARI KART: Campi (Trabzonspor), İsla (Fenerbahçe).
HAFTANIN GOLÜ: ALEXANDER SÖRLOTH
Norveç'in yıldızı Beşiktaş mücadelesinde orta sahada topu kaptı. Ndiaye ile paslaştı. Çaprazdan meşin yuvarlağa ip gibi vurup ağları sarstı.
HAFTANIN HOCASI: FATİH TERİM / G.SARAY
Sarı-kırmızılılar ezeli rakibi Fenerbahçe'yi Fatih Terim'in taktik zekasıyla adeta sahadan sildi. Galatasaray oyunun her anına hakim, konsantre ama sakin şekilde oynadı. Panik yapmadan hep doğru şekilde oynamaya çalışan Aslan sonucunu aldı. Derbide zafer elde etti.
GOL KRALLIĞI:
Sörloth .........TRABZON ..... 19
Cisse............ALANYA ........ 16
Jahovic........ANTALYA ....... 13
Muriç ...........F.BAHÇE ........12
Stancu .........G.BİRLİĞİ ........ 12
Yatabare ......SİVASSPOR ...10
Crivelli ..........BAŞAKŞEHİR ..9
ASİST KRALLIĞI:
Visca .............BAŞAKŞEHİR 10
Caner ............BEŞİKTAŞ....... 9
Ömer ............G.SARAY .........9
Guilherme ....TRABZON .......6
Ljajic..............BEŞİKTAŞ........6
Kruse ............F.BAHÇE ........ 6
Mensah ........KAYSERİ ......... 6
49: Fenerbahçe'nin ezeli rakipleri G.Saray, Beşiktaş ve Trabzon'a karşı iç saha egemenliği bitti.
6: Henry Onyekuru, F.Bahçe-G.Saray derbisine damga vurdu. 6 şut attı. Son anda attığı golle Kanarya'nın ümitlerini bitirdi.
7: Beşiktaş maçında Uğurcan Çakır'ın kalesine 9 isabetli şut geldi. Bunların 7'sini kurtararak 1 puana etki etti.
29: Kartal, Trabzonspor kalesini abluka altına aldı. Maç boyunca 29 şut attılar. Ancak 3 puan gelmedi.
- 26.2.2020
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Kuzeyin yıldızları: Haaland ve Sörloth
Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
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