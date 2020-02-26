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26 Şubat 2020, Çarşamba
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Aslan gibi kükredi

Aslan gibi kükredi

Derbi haftasında gözlerin en çok çevrildiği maçta Cimbom, Kanarya önünde müthiş bir sergiledi. Karşılığını da 3 golle almayı başardı. 'de yüzü 20 yıl sonra gülen Aslan ligde 7'e 7 yaptı. Üst sıralara iyice yaklaştı. ve öğrencilerinin yeni hedefi zirveyi ele geçirip yine şampiyon olmak. mükemmel oynadığı maçta 'yılın futbolcusu' Sörloth'u aşamadı. Norveçli yıldız, gününde olmayan 'u 1 puana taşıdı.

'de tam anlamıyla derbiler haftasıydı. -, - ve Gençlerbirliği-Ankaragücü karşılaşmaları oynandı. Gözlerin çevrildiği 'de 20 yıl sonra sevinen Cimbom oldu. 'in maç öncesi oyunculara tek tek kendi dillerinde yolladığı mektupları iyi okuyup derslerine çalışan futbolcular, İmparator'un kusursuz planını uyguladılar. Aslan tarihi bir galibiyetle hem 20 yıldır yaşadığı Kadıköy kabusunu bitirdi hem de Süper Lig'de 7'de 7 yaparak zirveyi yakaladı. Son 4 maçta 1 puan alan Kanarya ise karıştı.

'HAKSIZ REKABET' SÖRLOTH
Haftanın bir başka derbisinde Beşiktaş belki de sezonun en iyi futbolunu oynadı. Ancak bu sezon lige damga vuran isim yine sahne aldı ve yenilgiye set çekti. Kartal, dünyaları kaçırdığı maçta 'ı aşamadı. Ekuban'ın müthiş pasını gole çeviren Sörloth ile Fırtına 1 puanı kurtardı. Ankara derbisinde Gençlerbirliği tek golle Ankaragücü'nü devirmeyi başardı. Başakşehir, 'in uzatmalardaki golüyle 'u mağlup etti ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. 7 hafta sonra 3 puanla tanıştı. Denizlispor'u yendiler.


HAFTANIN ASİSTİ: CALEB EKUBAN (TRABZONSPOR)
HAFTANIN KURTARIŞI: MUSLERA (GALATASARAY)

HAFTANIN TAKIMI: GALATASARAY

Cimbom, Fenerbahçe'yi kusursuz bir futbolla mağlup etti. Maçı 3 golle kazandı ancak çok daha fazlasını da atabilirdi. 7'de 7 yaparak zirveyi yakaladı.

HAFTANIN SÖZÜ:
Trabzonspor'un eski forvet oyuncusu Mehmet Yılmaz, A SPOR'da katıldığı programda Alexander Sörloth'un muhteşem performansını öve öve bitiremedi. Mehmet Yılmaz "Şu anki formuyla Sörloth'u Türkiye'de tutabilecek bir stoper yok" ifadelerini kullandı.

HAFTANIN FOTOĞRAFI: F.Bahçe'nin G.Saray'a kaybettiği maç sonrası protokol tribünü karıştı. 'un aşağı atlayarak taraftarla tartışması haftanın karesi oldu.

HAFTANIN YILDIZI: ONYEKURU (GALATASARAY)

HAFTANIN OLAYI: 'İ KAYBETTİK
Kasımpaşa'nın Denizlispor'u 2-0 yendiği maçta çok acı bir olay yaşandı. İstanbul ekibinin sportif direktörü Nursel Bilgin tribünde geçirdiği kalp krizi geçirdi. Maç bir süre durdu. Doktorlar hemen müdahale etti. Ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak Nursal Bilgin kurtarılamadı. Tüm kulüplerden Kasımpaşa'ya baş sağlığı mesajı geldi.

İNENLER:

YENİ MALATYA

ALANYASPOR

ERSUN YANAL

ÇAYKUR RİZE

ÇIKANLAR:

SKRTEL

KASIMPAŞA

MUSLERA

CEZA TAHTASI
KIRMIZI KART: Belhanda (Galatasaray), Deniz (Fenerbahçe), (Antalya).
SARI KART: Campi (Trabzonspor), İsla (Fenerbahçe).

HAFTANIN GOLÜ: ALEXANDER SÖRLOTH
Norveç'in yıldızı Beşiktaş mücadelesinde orta sahada topu kaptı. Ndiaye ile paslaştı. Çaprazdan meşin yuvarlağa ip gibi vurup ağları sarstı.

HAFTANIN HOCASI: FATİH TERİM / G.SARAY
Sarı-kırmızılılar ezeli rakibi Fenerbahçe'yi Fatih Terim'in taktik zekasıyla adeta sahadan sildi. Galatasaray oyunun her anına hakim, konsantre ama sakin şekilde oynadı. Panik yapmadan hep doğru şekilde oynamaya çalışan Aslan sonucunu aldı. Derbide zafer elde etti.

GOL KRALLIĞI:
Sörloth .........TRABZON ..... 19

Cisse............ALANYA ........ 16

Jahovic........ANTALYA ....... 13

Muriç ...........F.BAHÇE ........12

Stancu .........G.BİRLİĞİ ........ 12

Yatabare ......SİVASSPOR ...10

Crivelli ..........BAŞAKŞEHİR ..9


ASİST KRALLIĞI:
Visca .............BAŞAKŞEHİR 10

Caner ............BEŞİKTAŞ....... 9

Ömer ............G.SARAY .........9

Guilherme ....TRABZON .......6

Ljajic..............BEŞİKTAŞ........6

Kruse ............F.BAHÇE ........ 6

Mensah ........ ......... 6


49: Fenerbahçe'nin ezeli rakipleri G.Saray, Beşiktaş ve Trabzon'a karşı iç saha egemenliği bitti.

6: Henry Onyekuru, F.Bahçe-G.Saray derbisine damga vurdu. 6 şut attı. Son anda attığı golle Kanarya'nın ümitlerini bitirdi.

7: Beşiktaş maçında Uğurcan Çakır'ın kalesine 9 isabetli şut geldi. Bunların 7'sini kurtararak 1 puana etki etti.

29: Kartal, Trabzonspor kalesini abluka altına aldı. Maç boyunca 29 şut attılar. Ancak 3 puan gelmedi.

  1. 26.2.2020
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