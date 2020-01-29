Tahkim tarafsız değil
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Türk futbolunu yakından ilgilendiren bir karar aldı.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Türk futbolunu yakından ilgilendiren bir karar aldı. Mahkeme, TFF Tahkim Kurulu'nun tarafsız ve bağımsız olmadığına karar verdi. Karar, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından paylaşıldı. Mahkeme, bu konunun çözümü için TFF'ye bir uyarı yazısı gönderdi.
- 29.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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