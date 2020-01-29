Tahkim tarafsız değil

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Türk futbolunu yakından ilgilendiren bir karar aldı. Mahkeme, TFF Tahkim Kurulu'nun tarafsız ve bağımsız olmadığına karar verdi. Karar, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından paylaşıldı. Mahkeme, bu konunun çözümü için TFF'ye bir uyarı yazısı gönderdi.