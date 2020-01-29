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29 Ocak 2020, Çarşamba
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Tahkim tarafsız değil

Tahkim tarafsız değil

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Türk futbolunu yakından ilgilendiren bir karar aldı.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Türk futbolunu yakından ilgilendiren bir karar aldı. Mahkeme, 'nun tarafsız ve bağımsız olmadığına karar verdi. Karar, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından paylaşıldı. Mahkeme, bu konunun çözümü için TFF'ye bir uyarı yazısı gönderdi.

  1. 29.1.2020
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