Sol beke sambacı
Konya, Polonya’da J.Bialystok’tan Brezilyalı sol bek Sitya’yı transfer etti. 29 yaşındaki savunmacı bu sezon 14 karşılaşmada 4 asist yaptı.
Transferde nokta atışı yapmak isteyen Konyaspor, ikinci transferini sol beke yaptı. Konya, aradığı sol beki Polonya'da buldu. Daha önce Brezilyalı golcü Thuram'ı transfer eden yeşilbeyazlılar, J.Bialystok'ta oynayan 29 yaşındaki Brezilyalı sol bek Guilherme Sitya'yla da 1 yılı opsiyonlu 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. Tecrübeli savunmacı imza töreninde, "Türkiye'nin öne çıkan kulüplerinden birine geldiğim için mutluyum. Konyaspor'u kariyerim açısından önemli bir adım olarak görüyorum. Şimdi bana düşen, potansiyelimi ortaya koymak, iyi mücadele etmek ve beklentileri boşa çıkarmamak. Bana güvenenleri hayal kırıklığına uğratmayacağıma eminim" diye konuştu.
- 21.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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