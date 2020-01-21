Sol beke sambacı

Transferde nokta atışı yapmak isteyen Konyaspor, ikinci transferini sol beke yaptı. Konya, aradığı sol beki Polonya'da buldu. Daha önce Brezilyalı golcü Thuram'ı transfer eden yeşilbeyazlılar, J.Bialystok'ta oynayan 29 yaşındaki Brezilyalı sol bek Guilherme Sitya'yla da 1 yılı opsiyonlu 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. Tecrübeli savunmacı imza töreninde, "Türkiye'nin öne çıkan kulüplerinden birine geldiğim için mutluyum. Konyaspor'u kariyerim açısından önemli bir adım olarak görüyorum. Şimdi bana düşen, potansiyelimi ortaya koymak, iyi mücadele etmek ve beklentileri boşa çıkarmamak. Bana güvenenleri hayal kırıklığına uğratmayacağıma eminim" diye konuştu.