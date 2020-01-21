Sol beke sambacı - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
21 Ocak 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Süper Lig Haberleri Sol beke sambacı

Sol beke sambacı

Sol beke sambacı

, ’da J.Bialystok’tan sol bek Sitya’yı etti. 29 yaşındaki savunmacı bu sezon 14 karşılaşmada 4 asist yaptı.

Transferde nokta atışı yapmak isteyen , ikinci transferini sol beke yaptı. , aradığı sol beki 'da buldu. Daha önce golcü Thuram'ı eden yeşilbeyazlılar, J.Bialystok'ta oynayan 29 yaşındaki Brezilyalı sol bek Guilherme Sitya'yla da 1 yılı opsiyonlu 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. Tecrübeli savunmacı imza töreninde, "'nin öne çıkan kulüplerinden birine geldiğim için mutluyum. Konyaspor'u kariyerim açısından önemli bir adım olarak görüyorum. Şimdi bana düşen, potansiyelimi ortaya koymak, iyi mücadele etmek ve beklentileri boşa çıkarmamak. Bana güvenenleri hayal kırıklığına uğratmayacağıma eminim" diye konuştu.

  1. 21.1.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Sol beke sambacı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN