Konya hayat buldu - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
18 Ocak 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Süper Lig Haberleri Konya hayat buldu

hayat buldu

Konya hayat buldu

’de ikinci yarının açılış maçında Ankaragücü’ne konuk olan yeşil-beyazlılar Shengelia’nın uzatmalarda attığı golle 3 puana uzanırken 10 haftalık hasretini bitirdi

, uzatmalarda attığı goller ile puanları toplayan Ankaragücü'nü 90+1'de avladı: 1-0. Eryaman Stadı'nda oldukça soğuk bir havada oynanan karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. İkinci yarıda her iki takım da kazanmak için gol aradı. 83'te Miya ile direğe takılan Konyaspor, 87'de oyuna giren Shengelia'nın 90+1'de attığı golle 10 haftalık galibiyet özlemine son verdi. Gol için yüklenen Ankaragücü defansta az adamla yakalandı. Hız atağı başlatan Bajic'in pasında ceza alanı içinde topla buluşan Shengelia, golünü atarak skoru da belirledi: 0-1.

'MAÇ GİTTİ, GELDİ'

Konyaspor'un hocası Aykut Kocaman, futbol şansının tersine döndüğünü belirterek, "Maç iki takım arasında gitti, geldi. Çabalayınca şans da yanında oluyor" dedi.

  1. 18.1.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Konya hayat buldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN