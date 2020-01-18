Konya hayat buldu
Süper Lig’de ikinci yarının açılış maçında Ankaragücü’ne konuk olan yeşil-beyazlılar Shengelia’nın uzatmalarda attığı golle 3 puana uzanırken 10 haftalık hasretini bitirdi
Konyaspor, uzatmalarda attığı goller ile puanları toplayan Ankaragücü'nü 90+1'de avladı: 1-0. Eryaman Stadı'nda oldukça soğuk bir havada oynanan karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. İkinci yarıda her iki takım da kazanmak için gol aradı. 83'te Miya ile direğe takılan Konyaspor, 87'de oyuna giren Shengelia'nın 90+1'de attığı golle 10 haftalık galibiyet özlemine son verdi. Gol için yüklenen Ankaragücü defansta az adamla yakalandı. Hız atağı başlatan Bajic'in pasında ceza alanı içinde topla buluşan Shengelia, golünü atarak skoru da belirledi: 0-1.
'MAÇ GİTTİ, GELDİ'
Konyaspor'un hocası Aykut Kocaman, futbol şansının tersine döndüğünü belirterek, "Maç iki takım arasında gitti, geldi. Çabalayınca şans da yanında oluyor" dedi.
- 18.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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