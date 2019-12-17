Ne Şehir ne Konya - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
17 Aralık 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Süper Lig Haberleri Ne Şehir ne Konya

Ne Şehir ne

Ne Şehir ne Konya

’nde son 32’ye kalarak göğsümüzü kabartan turuncu-lacivertlilerin Ponck ile bulduğu gole , Milosevic ile yanıt verdi. Maç berabere bitti.

Medipol , 'in 15'inci haftasında evinde konuk ettiği ile berabere kaldı. 'nde lideri Mönchengladbach'ı yenip son 32 turuna kalan gururumuz Başakşehir, maça iyi başladı. Turuncu-lacivertli takım, 26. dakikada Carlos Ponck'un golüyle 1-0 öne geçti. Konuk ekip İttifak Holding Konyaspor, ikinci yarıda performansını artırıp maça ortak oldu.

AVERAJLA 2. SIRADA
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmada Konyaspor, ataklarını artırdığı dakikalarda beraberlik golünü buldu. 63'üncü dakikada sahne alan Deni Milosevic, karşılaşmayı 1-1'e getirmeyi başardı. Karşılaşmanın son anları, büyük bir heyecana sahni oldu. İki takım da yakaladığı pozisyonları sonuçlandıramayınca maç 1-1 berabere bitti. Başakşehir, 27 puanla 'ı averajla geçip ikinci sıraya yerleşti.

BURUK KADROYU BOZMADI
Başakşehir'in hocası , Mönchengladbach deplasmanındaki ilk 11'i Konyaspor mücadelesinde bozmadı. Sakat olan Skrtel, Gulbradnsen ve Arda kadroda yer almadı.

KONYA 8 MAÇTIR GÜLMÜYOR
Teknik direktör yönetimindeki Konyaspor, tam 8 maçtır kazanamıyor. Dün B.Şehir ile berabere kalan 8 maçta 5 yeilgi, 3 beraberlik aldı ve sadece 4 gol attı.

  1. 17.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ne Şehir ne Konya haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN