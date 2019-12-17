Ne Şehir ne Konya
Avrupa Ligi’nde son 32’ye kalarak göğsümüzü kabartan turuncu-lacivertlilerin Ponck ile bulduğu gole Konya, Milosevic ile yanıt verdi. Maç 1-1 berabere bitti.
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 15'inci haftasında evinde konuk ettiği Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Avrupa Ligi'nde Almanya lideri Mönchengladbach'ı yenip son 32 turuna kalan gururumuz Başakşehir, maça iyi başladı. Turuncu-lacivertli takım, 26. dakikada Carlos Ponck'un golüyle 1-0 öne geçti. Konuk ekip İttifak Holding Konyaspor, ikinci yarıda performansını artırıp maça ortak oldu.
AVERAJLA 2. SIRADA
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmada Konyaspor, ataklarını artırdığı dakikalarda beraberlik golünü buldu. 63'üncü dakikada sahne alan Deni Milosevic, karşılaşmayı 1-1'e getirmeyi başardı. Karşılaşmanın son anları, büyük bir heyecana sahni oldu. İki takım da yakaladığı pozisyonları sonuçlandıramayınca maç 1-1 berabere bitti. Başakşehir, 27 puanla Beşiktaş'ı averajla geçip ikinci sıraya yerleşti.
BURUK KADROYU BOZMADI
Başakşehir'in hocası Okan Buruk, Mönchengladbach deplasmanındaki ilk 11'i Konyaspor mücadelesinde bozmadı. Sakat olan Skrtel, Gulbradnsen ve Arda kadroda yer almadı.
KONYA 8 MAÇTIR GÜLMÜYOR
Teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki Konyaspor, tam 8 maçtır kazanamıyor. Dün B.Şehir ile berabere kalan Konya 8 maçta 5 yeilgi, 3 beraberlik aldı ve sadece 4 gol attı.
- 17.12.2019
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