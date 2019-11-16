En hırçın Süper Lig

Süper Lig'de kart karnesi bu sezon hırçın ve agresif bir profil çizdiğimizi ortaya çıkardı. Bu sezon futbolcular, hakemlerin çıkardığı 523 sarı kartın 35'ini tartışmadan, 88'ini de şiddetli itirazdan gördü. Hakemler toplam 17 kırmızı kartın 4'ünü kavga, hakaret ve tartışmadan gösterdi. Süper Lig, tartışma ve şiddetli itirazdan gösterilen kartlarda Avrupa'nın ilk sırasında yer aldı.

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Ligimizde tartışmadan çıkan kartların oranı yüzde 7.3 olurken, hakemlere şiddetli itiraz kaynaklı kartların oranı da yüzde 18'i buldu. Avrupa liglerinde tartışma nedeniyle verilen kartların oranı İtalya'da yüzde 2, Almanya'da 3.3, İngiltere ve Fransa'da 3.4, İspanya'da 5.6 olarak gerçekleşti. Şiddetli itirazda da oran, İngiltere'de 5.4, Almanya'da 5.7, İtalya'da 8.1, İspanya'da 9.7 ve Fransa'da ise 10.5 şeklinde gerçekleşti.

TARTIŞMA

Türkiye 7.3

İspanya 5.6

Fransa 3.4

İngiltere 3.4

Almanya 3.3

İtalya 2

ŞİDDETLİ İTİRAZ

Türkiye 18

Fransa 10.5

İspanya 9.7

İtalya 8.1

Almanya 5.7

İngiltere 5.4