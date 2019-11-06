Türkiye Kupası'na katılan takımlara müjde! Kazanan...
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur kura çekimi gerçekleşti. 160 takımla başlayan Ziraat Türkiye Kupası serüvenine dair bilmeniz gereken her şeyi sizler için derledik.
1962-1963 sezonunda başlayan ve ilk şampiyonu Galatasaray olan Türkiye Kupası'nın adı 1980-1981 sezonunda Federasyon Kupası olarak değiştirildi. Ancak 1992-1993 sezonundan itibaren tekrar Türkiye Kupası adı verilirken, 2005-06 ile 2008-09 sezonları arasında Fortis Bankası'nın sponsor olması ile Fortis Türkiye Kupası, 2009-10 sezonu ile birlikte Ziraat Bankası'nın sponsor olması ile Ziraat Türkiye Kupası adını aldı.
4 BÜYÜKLER 5. TURDA!
Çift maç eleme usulüne göre oynanacak olan ZTK 5. Eleme Turu'nda, Süper Lig'den bu turda dahil olacak olan Beşiktaş A.Ş., BTCTURK Yeni Malatyaspor, Galatasaray A.Ş., Medipol Başakşehir FK ve Trabzonspor A.Ş. takımları ile ZTK 4. Eleme Turu müsabakaları sonucu tur atlayan 27 takım olmak üzere toplam 32 takım mücadele edecek.
Fenerbahçe, 4. turda Tarsus İdman Yurdu'nu 3-1'lik skorla yenerek adını 5. tura yazdırdı.
5. TUR EŞLEŞMELERİ
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Tur eşleşmeleri belli oldu. Eşleşmeler şu şekilde;
Çaykur Rizespor - Yılport Samsunspor
Altınordu - Yukatel Denizlispor
Aytemiz Alanyaspor - Adanaspor
Esenler Erokspor - Demir Grup Sivasspor
Altay - Trabzonspor
Beşiktaş - Anagold 24 Erzincanspor
Fatih Karagümrük - Göztepe
Kasımpaşa - Vanspor
BTC Yeni Malatyaspor - Keçiörengücü
Hekimoğlu Trabzon - Medipol Başakşehir
Galatasaray - Tuzlaspor
Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Bursaspor
İstikbal Mobilya Kayserispor - Manisa FK
Kırklarelispor - Gaziantep FK
Eyüpspor - Antalyaspor
Fenerbahçe - İstanbulspor
5. TUR MAÇLARI NE ZAMAN
Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu ilk maçları 3, 4 ve 5 Aralık 2019 tarihlerinde, rövanşları ise 17, 18 ve 19 Aralık 2019 tarihlerinde oynanacak.
TÜRKİYE KUPASI FİNALİ NE ZAMAN VE NEREDE OYNANACAK?
Kupa, 5. eleme turu itibarıyla çift maç eleme usulü üzerinden oynanacak. Goal'de yer alan habere göre kupa şampiyonu 21 Mayıs 2020'de oynanacak olan final müsabakası ile belli olacak.
TFF tarafından henüz kupa finalinin nerede oynanacağı ile ilgili bir açıklama yapılmadı.
TÜRKİYE KUPASI 2019-2020 SEZONU FORMATI
160 takımın katıldığı Türkiye Kupası'nda bu sezon 4. Eleme Turu'na kadar tek maçlı eleme usulüne göre tur atlayanlar belli olacak.
5. turdan itibaren ise çift maçlı eleme usulüne göre turu geçen takımlar belirlenecek.
Ziraat Türkiye Kupası'nda bu sezon grup olmayacak.
TÜRKİYE KUPASI MAÇLARINDA 'VAR' OLACAK MI?
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu, Çeyrek Final, Yarı Final ve Final müsabakalarında, Video Yardımcı Hakem olacak. Önceki turlarda ise VAR olmayacak.
TÜRKİYE KUPASI'NI KAZANAN TAKIM AVRUPA LİGİ'NE DİREKT Mİ KATILIYOR?
Türkiye Kupası'nı kazanan takım, eğer ligde ilk ikiye girememişse, yani Şampiyonlar Ligi oynamaya hak kazanmamışsa, bir sonraki sezon UEFA sıralamasına bakılmaksızın Avrupa Ligi'ne direkt katılıyor.
Aynı takım hem ligi hem kupayı kazanırsa, ligi üçüncü bitiren takım, Avrupa Ligi'ne herhangi bir ön eleme maçı oynamadan direkt katılma hakkı kazanacak. Ayrıca lig dördüncüsüyle birlikte beşinci olan takımın da Avrupa Ligi'ne ön eleme oynayarak katılma hakkı olacak.
TÜRKİYE KUPASI MAÇLARI HANGİ KANALDA?
2019-2020 sezonunda Türkiye Kupası maçları A Spor'dan naklen yayınlanacak.
- 06.11.2019
- Güncelleme: 06.11.2019 16:18
-
Trabzon'dan kural hatası itirazı
Toplam 1
Yorum
das Evet kesinlikle kural hatasu bu.Hakem hatası diye geçiştirilemez.
-
Fenerbahçe Dirar'ın sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı
Toplam 3
Yorum
Ersun hoca vizyon sağ bek isla sol bek dirar kurtarıcı alper potuk!! a.cebrail nerde, diğer çocuklar oğuzkaan mıydı dğerinin adı neydi merih miydi?
-
Fenerbahçe Dirar'ın sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı
Toplam 3
Yorum
40 yıllık Fenerli Yeni bir gökhan gönül bulmak yerine dirarla, ıslayla devam kararı; hayat her mecrada tercihlerden ibaret...
Türkiye Kupası'na katılan takımlara müjde! Kazanan... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.