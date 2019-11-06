Türkiye Kupası'na katılan takımlara müjde! Kazanan...

1962-1963 sezonunda başlayan ve ilk şampiyonu Galatasaray olan Türkiye Kupası'nın adı 1980-1981 sezonunda Federasyon Kupası olarak değiştirildi. Ancak 1992-1993 sezonundan itibaren tekrar Türkiye Kupası adı verilirken, 2005-06 ile 2008-09 sezonları arasında Fortis Bankası'nın sponsor olması ile Fortis Türkiye Kupası, 2009-10 sezonu ile birlikte Ziraat Bankası'nın sponsor olması ile Ziraat Türkiye Kupası adını aldı.

4 BÜYÜKLER 5. TURDA!

Çift maç eleme usulüne göre oynanacak olan ZTK 5. Eleme Turu'nda, Süper Lig'den bu turda dahil olacak olan Beşiktaş A.Ş., BTCTURK Yeni Malatyaspor, Galatasaray A.Ş., Medipol Başakşehir FK ve Trabzonspor A.Ş. takımları ile ZTK 4. Eleme Turu müsabakaları sonucu tur atlayan 27 takım olmak üzere toplam 32 takım mücadele edecek.

Fenerbahçe, 4. turda Tarsus İdman Yurdu'nu 3-1'lik skorla yenerek adını 5. tura yazdırdı.

5. TUR EŞLEŞMELERİ

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Tur eşleşmeleri belli oldu. Eşleşmeler şu şekilde;

Çaykur Rizespor - Yılport Samsunspor

Altınordu - Yukatel Denizlispor

Aytemiz Alanyaspor - Adanaspor

Esenler Erokspor - Demir Grup Sivasspor

Altay - Trabzonspor

Beşiktaş - Anagold 24 Erzincanspor

Fatih Karagümrük - Göztepe

Kasımpaşa - Vanspor

BTC Yeni Malatyaspor - Keçiörengücü

Hekimoğlu Trabzon - Medipol Başakşehir

Galatasaray - Tuzlaspor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Bursaspor

İstikbal Mobilya Kayserispor - Manisa FK

Kırklarelispor - Gaziantep FK

Eyüpspor - Antalyaspor

Fenerbahçe - İstanbulspor

5. TUR MAÇLARI NE ZAMAN

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu ilk maçları 3, 4 ve 5 Aralık 2019 tarihlerinde, rövanşları ise 17, 18 ve 19 Aralık 2019 tarihlerinde oynanacak.

TÜRKİYE KUPASI FİNALİ NE ZAMAN VE NEREDE OYNANACAK?

Kupa, 5. eleme turu itibarıyla çift maç eleme usulü üzerinden oynanacak. Goal'de yer alan habere göre kupa şampiyonu 21 Mayıs 2020'de oynanacak olan final müsabakası ile belli olacak.

TFF tarafından henüz kupa finalinin nerede oynanacağı ile ilgili bir açıklama yapılmadı.

TÜRKİYE KUPASI 2019-2020 SEZONU FORMATI

160 takımın katıldığı Türkiye Kupası'nda bu sezon 4. Eleme Turu'na kadar tek maçlı eleme usulüne göre tur atlayanlar belli olacak.

5. turdan itibaren ise çift maçlı eleme usulüne göre turu geçen takımlar belirlenecek.

Ziraat Türkiye Kupası'nda bu sezon grup olmayacak.

TÜRKİYE KUPASI MAÇLARINDA 'VAR' OLACAK MI?

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu, Çeyrek Final, Yarı Final ve Final müsabakalarında, Video Yardımcı Hakem olacak. Önceki turlarda ise VAR olmayacak.

TÜRKİYE KUPASI'NI KAZANAN TAKIM AVRUPA LİGİ'NE DİREKT Mİ KATILIYOR?

Türkiye Kupası'nı kazanan takım, eğer ligde ilk ikiye girememişse, yani Şampiyonlar Ligi oynamaya hak kazanmamışsa, bir sonraki sezon UEFA sıralamasına bakılmaksızın Avrupa Ligi'ne direkt katılıyor.

Aynı takım hem ligi hem kupayı kazanırsa, ligi üçüncü bitiren takım, Avrupa Ligi'ne herhangi bir ön eleme maçı oynamadan direkt katılma hakkı kazanacak. Ayrıca lig dördüncüsüyle birlikte beşinci olan takımın da Avrupa Ligi'ne ön eleme oynayarak katılma hakkı olacak.

TÜRKİYE KUPASI MAÇLARI HANGİ KANALDA?

2019-2020 sezonunda Türkiye Kupası maçları A Spor'dan naklen yayınlanacak.