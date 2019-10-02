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02 Ekim 2019, Çarşamba
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Karabük amatör liginde

LuaLua Karabük amatör liginde

Karabük'te bu sezon amatör ligde mücadele edecek olan Karabük , daha önce 'de forma giyen 38 yaşındaki  Demokratik Kongolu futbolcu Lomana Trésor  ile anlaşma sağladı.

, "Amatör, profosyonel fark etmez. Çünkü hepsi . Önemli olan futbol oynamak" dedi. Amatör takımlardan Karabük Başkanı Mehmet Aytekin, daha önce , ve formalarını terleten LuaLua ile 1 yıllık anlaşma sağladı. LuaLua tekrar Karabük'te olduğu için çok mutlu olduğunu belirterek, "Çünkü Karabük evim gibi. Çok iyi şeyler var kafamda. Bir gün buraya geleceğimi biliyordum. Başkan çağırdı, geldim. Karabükspor için zamanında çok uğraştım, emeklerim var. Taraftar sosyal medya üzerinden gelmemi çok istedi. 'tan geldim. İdmanlardan sonra fizik olarak forma girerim" dedi.

Amatör ligde oynayacak olmasıyla ilgili yöneltilen soru üzerine ise Lua Lua, "Amatör, profosyonel fark etmez. Çünkü hepsi futbol. Önemli olan futbol oynamak. Kıbrıs'ta amatör oynadım. Onun için fark etmez. LuaLua geldi, inşallah takım büyüyecek, büyük takım olacak" diye konuştu.

  1. 02.10.2019
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