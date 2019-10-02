LuaLua Karabük amatör liginde
Karabük'te bu sezon amatör ligde mücadele edecek olan Karabük 1937 Spor Kulübü, daha önce Süper Lig'de forma giyen 38 yaşındaki Demokratik Kongolu futbolcu Lomana Trésor LuaLua ile anlaşma sağladı.
LuaLua, "Amatör, profosyonel fark etmez. Çünkü hepsi futbol. Önemli olan futbol oynamak" dedi. Amatör takımlardan Karabük 1937 Spor Kulübü Başkanı Mehmet Aytekin, daha önce Kardemir Karabükspor, Çaykur Rizespor ve Akhisar Belediyespor formalarını terleten LuaLua ile 1 yıllık anlaşma sağladı. LuaLua tekrar Karabük'te olduğu için çok mutlu olduğunu belirterek, "Çünkü Karabük evim gibi. Çok iyi şeyler var kafamda. Bir gün buraya geleceğimi biliyordum. Başkan çağırdı, geldim. Karabükspor için zamanında çok uğraştım, emeklerim var. Taraftar sosyal medya üzerinden gelmemi çok istedi. Kıbrıs'tan geldim. İdmanlardan sonra fizik olarak forma girerim" dedi.
Amatör ligde oynayacak olmasıyla ilgili yöneltilen soru üzerine ise Lua Lua, "Amatör, profosyonel fark etmez. Çünkü hepsi futbol. Önemli olan futbol oynamak. Kıbrıs'ta amatör oynadım. Onun için fark etmez. LuaLua geldi, inşallah takım büyüyecek, büyük takım olacak" diye konuştu.
- 02.10.2019
- Galatasaray - PSG maçı sonrası Falcao şoku!
- Fenerbahçe Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam etti
- Bafetimbi Gomis Galatasaray'ın golcüsü Falcao'yla yaptığı telefon görüşmesini anlattı
- PSG maçı sonrası Fatih Terim'den flaş karar! Ara transferde...
- Yılmaz Vural'dan sürpriz Galatasaray yorumu: Böyle giderse...
-
Son dakika... Trabzonspor'a UEFA'dan ceza!
Toplam 1
Yorum
Sabo Ağır cezaya hazırlıklı olun bakın göreceksiniz ilk maçta işler kötü giderse sahaya yabancı maddeler atılacaktır inşallah yanılırım
-
Fenerbahçe Alanyaspor maçıyla ilgili Tahkim Kurulu'na gidiyor
Toplam 1
Yorum
KASA iyi futbolcu mu?
-
Uğurcan çok yetenekli
Toplam 1
Yorum
mustafaerdem Sakın karakterinden, doğruluğundan, temizliğinden ödün verme, hep böyle devam et. Türk halkı seni daha çok sevecektir.
LuaLua Karabük amatör liginde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.